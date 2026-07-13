Брюксел иска да следи чатовете ви? Какво е Chat Control и защо искат да го приложат

Европа отново спори докъде може да стигне наблюдението в името на сигурността

Когато Джордж Оруел публикува романа 1984, образът на „Биг Брадър“ се превръща в символ на общество, в което държавата наблюдава гражданите, а личното пространство постепенно изчезва. Десетилетия по-късно този литературен образ все по-често се използва в дебатите за дигиталното наблюдение и защитата на личната комуникация.

Именно затова последното решение на Европейския парламент да удължи действието на спорния регламент Chat Control 1.0 предизвика остри реакции. Поддръжниците му настояват, че той е необходим инструмент за борба със сексуалното насилие над деца онлайн. Критиците обаче предупреждават, че подобни мерки могат постепенно да разширят възможностите за наблюдение на личната комуникация и да отслабят правото на неприкосновеност на личния живот.

Какво представлява Chat Control 1.0?

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Chat Control 1.0 е временен регламент на Европейския съюз, който прави изключение от правилата за поверителност на електронните съобщения. Целта му е да даде възможност на доставчиците на комуникационни услуги да откриват, анализират и докладват съдържание, свързано със сексуално насилие над деца.

С последното решение регламентът ще остане в сила до 3 април 2028 г., което дава повече време на европейските институции да договорят постоянната законодателна рамка, известна като Chat Control 2.0, пише Euronews.

Как досието беше върнато за гласуване?

През март Европейският парламент отхвърли предложението за удължаване на Chat Control 1.0, след като преговорите между институциите не доведоха до компромис.

В края на юни председателят на Европейския парламент Роберта Мецола отново внесе досието в законодателния процес, аргументирайки се, че изтичането на временните правила би създало опасна празнина в защитата на децата онлайн.

Малко след това Съветът на ЕС върна предложението обратно в Парламента в началото на летния ваканционен период в момент, който според критиците е затруднил организирането на достатъчно мнозинство за повторното му отхвърляне.

Как протече гласуването

При първото гласуване в пленарната зала 314 евродепутати подкрепиха отхвърлянето на предложението, 276 бяха против, а 17 се въздържаха. Това обаче не беше достатъчно, тъй като процедурните правила изискваха абсолютно мнозинство, в случая 360 гласа.

На второто четене също не беше събрано необходимото абсолютно мнозинство за окончателно отхвърляне на текста. Така процедурата приключи, а изменената позиция на Европейския парламент беше изпратена на Съвета на ЕС за окончателно разглеждане в тримесечен срок.

Какви промени бяха направени

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Единствената по-съществена промяна, включена в позицията на Парламента, беше предложение на либералната група Renew Europe, според което от обхвата на регламента трябва да бъдат изключени комуникациите, защитени с криптиране от край до край (end-to-end encryption).

Поддръжниците на поправката определиха това като важна стъпка към защита на личната неприкосновеност. Според критиците обаче текстът е твърде неясен и не гарантира реална защита на криптираните услуги.

Освен това мнозина очакват Съветът на ЕС да не приеме тази промяна, тъй като тя влиза в противоречие с основната идея за масово откриване на незаконно съдържание в електронните комуникации.

Ограничен дебат между държавите членки

Въпреки активните обществени дискусии и критики в социалните мрежи, официалният дебат между държавите членки остава сравнително ограничен.

Преговорите по Chat Control 1.0 и Chat Control 2.0 се водят основно от представители на вътрешните министерства. Само малък брой държави разглеждат предложенията не само през призмата на борбата с престъпността, но и от гледна точка на защитата на личните данни, поверителността на комуникациите и киберсигурността.

Широка критика към Chat Control

И двете предложения, Chat Control 1.0 и Chat Control 2.0, срещат сериозна съпротива от представители на различни политически семейства, организации за защита на личните данни, експерти по киберсигурност и правозащитници.

Председателят на партията ALDE и германски евродепутат Свеня Хан заяви, че приемането на Chat Control 1.0 отваря вратата за масово наблюдение на личните комуникации на европейските граждани, вместо да предлага целенасочени мерки срещу сексуалното насилие над деца.

Подобна позиция изрази и президентът на фондация „Отворен диалог“ Людмила Козловска. Според нея решението е част от по-широка тенденция към постепенно ограничаване на неприкосновеността на личния живот в Европейския съюз. Тя предупреждава, че извънредните мерки често се превръщат в постоянна практика и могат да бъдат използвани за цели, различни от първоначално заявените.

Какво предстои?

Истинската политическа битка тепърва предстои с обсъждането на Chat Control 2.0, постоянното законодателно предложение, което според критиците може да въведе още по-широки възможности за сканиране на личните комуникации.

Очаква се дебатът по новата рамка да се възобнови през септември, когато европейските институции ще трябва да намерят баланс между защитата на децата онлайн, правото на личен живот и сигурността на криптираните комуникации.