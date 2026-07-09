Защо служители напускат Google въпреки шестцифрените заплати?

Google продължава да предлага атрактивни условия на труд, но служителите отбелязват промени в работната среда

Почти 1 млн. долара годишно не се оказват достатъчни, за да задържат Юсуф Имран в Google. През 2026 г. той е получил 986 000 долара като акаунт мениджър, като голяма част от сумата идва от комисиони върху основна заплата от около 170 000 долара. Въпреки това Имран вижда по-голям потенциал за печалба извън технологичния гигант заради бума на изкуствения интелект. Според него пакетите с дялово участие в OpenAI и Anthropic са „в съвсем друга вселена“. Освен това съкращенията на негови колеги през последните години разклащат усещането му за сигурност. След като разработва ИИ проекти в свободното си време, през април той напуска Google, за да създаде собствен стартъп за инструменти за продажби, базирани на изкуствен интелект. Това става ясно от разказ на служителя пред Business Insider.

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В продължение на години Google беше сред най-желаните работодатели всвета благодарение на щедрите придобивки, модерните кампуси и възможността служителите да работят по продукти, използвани от милиарди хора. Днес обаче част от служителите гледат по-различно на компанията. Интервюта с настоящи и бивши служители показват, че бумът на ИИ открива нови възможности, които мнозина трудно могат да пренебрегнат. Само през последните седмици Google загуби няколко водещи изследователи в областта на ИИ, които преминаха в OpenAI и Anthropic. Наред с това години на съкращения и промени в работната култура карат част от екипа да се запита дали компанията остава най-доброто място за дългосрочно кариерно развитие.

Данните на Universum показват, че Google вече не се възприема като най-сигурния избор сред студентите по бизнес. След повече от десетилетие начело, през 2022 г. компанията отстъпва лидерската позиция на Apple, а в САЩ се понижава от първо до пето място сред бъдещите бизнес специалисти. Допълнително влияние оказват и съкращенията – през 2023 г. Google освободи около 12 000 служители, или близо 6% от персонала си, след което последваха още по-малки вълни на преструктуриране и доброволни напускания. Бивши служители като Джослин Оргил и Тейлър М. Ласейн посочват именно тази несигурност като една от причините да изберат нов професионален път.

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Въпреки че Google продължава да предлага атрактивни условия на труд, част от служителите отбелязват промени в работната среда. Компанията намалява някои офис удобства, ограничава бюджетите за пътувания и екипни събития и затяга правилата за работа от разстояние. Освен това мащабът на организацията кара някои хора да усещат, че личният им принос трудно се откроява. Именно това мотивира Аашна Доши да напусне Google и да създаде собствен ИИ стартъп, тъй като иска да взема решения по-бързо и да вижда прякото въздействие на работата си.

Макар Google да остава едно от най-желаните места за кариера в технологичния сектор, бумът на изкуствения интелект променя баланса. Перспективата за дялово участие в компании като OpenAI и Anthropic, които се насочват към потенциални борсови дебюти, се превръща в силен стимул за специалистите. Въпреки високите заплати и щедрите акции, които Google продължава да предлага, за част от бившите „гуглъри“ възможността да се присъединят към бързоразвиваща се ИИ компания или да изградят собствен бизнес вече изглежда по-привлекателна. Както обобщава Юсуф Имран, ако истинската възможност за голям успех днес идва чрез дялово участие, логично е човек да се запита дали то не трябва да бъде в собствената му компания.