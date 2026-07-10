Meta трябва да промени дизайна на услугите си, за да избегне глоба

Според Комисията Meta не оценява достатъчно рисковете от пристрастяване към платформите

Европейската комисия представи днес предварително заключение, според което Meta нарушава европейското законодателство за цифровите услуги заради пристрастяващия дизайн на платформите Instagram и Facebook. Комисията посочва, че компанията може да бъде глобена, ако не предприеме действия за отстраняване на установените проблеми, предава БТА.

Проверката на ЕК е установила, че двете социални мрежи трябва да премахнат функции като автоматично възпроизвеждане на съдържание, автоматично изскачащи известия (push notifications) и прекалено персонализирани препоръки към потребителите. Според Комисията Meta не оценява достатъчно рисковете от пристрастяване към платформите и влиянието му върху физическото и психическото здраве на хората, включително непълнолетни и уязвими възрастни потребители.

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Европейската комисия отбелязва също, че компанията не е взела предвид данните за времето, което непълнолетните прекарват във Facebook и Instagram през нощните часове. Според проверката родителите трябва да притежават значителни технически познания, за да могат да настроят профилите на децата си по начин, който да ги предпази от прекомерно използване на платформите.

ЕК настоява Meta да направи промени в дизайна на двете услуги, включително автоматично изключване на функциите за възпроизвеждане на съдържание и безкрайно превъртане на публикации. Комисията препоръчва също въвеждане на механизми за почивки от използването на платформите и промяна на начина, по който се подбират и показват препоръчаните материали.

Ако установените нарушения не бъдат отстранени, Европейската комисия може да издаде официално решение, което да включва и глоба в размер до 6% от общия годишен световен оборот на Meta. От Комисията уточняват, че проверката е започнала през май 2024 г., а тази пролет е била разширена, за да оцени ефективността на мерките на компанията за ограничаване на достъпа на деца под 13 години до Facebook и Instagram.