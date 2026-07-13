Жените в ЕС губят милиарди заради забавянето на законите за равно заплащане

Средностатистическата работеща жена губи по 600 евро годишно

Жените в Европейския съюз губят милиарди евро заради забавянето на въвеждането на новите правила за прозрачност на заплащането между половете. Според изчисленията това се равнява на повече от 600 евро годишно пропуснати доходи за средностатистическата работеща жена. Данните са част от нов анализ на Европейския институт на профсъюзите (ETUI), който показва, че голяма част от държавите членки все още не са приложили изискванията на европейската директива, предава БГНЕС.

Според анализа Ирландия е сред 23-те страни в ЕС, които не са въвели Директивата за прозрачност на заплащането въпреки изтичането на крайния срок – 7 юни. В момента разликата в заплащането между мъжете и жените в Европейския съюз е 11%. Ако този показател бъде намален с едва 10%, около 43 милиона работещи жени, обхванати от директивата, биха получили общо допълнителни 28 милиарда евро, което означава средно по още 628 евро годишно за всяка от тях.

Снимка: iStock

Директивата, приета през 2023 г., задължава работодателите да бъдат по-прозрачни относно възнагражденията и предвижда конкретни мерки, когато разликата в заплащането надхвърля 5% без обективно основание. Компаниите с повече от 100 служители ще трябва да публикуват информация за разликите в заплащането в своите организации, както и да обявяват началната заплата или диапазона на възнаграждението за новооткрити позиции. Освен това служителите ще имат право да получават информация за собственото си възнаграждение в сравнение със средните нива на заплащане за работещите на същата или сходна позиция.

Генералният секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) Естер Линч подчерта, че разходите за прилагането на мерките за прозрачност са сравнително ниски за работодателите, но бездействието на националните правителства ще струва на работещите жени милиарди евро под формата на пропуснати доходи. По думите на заместник-генералния секретар на ETUC Изабел Шоман неспособността на държавите да приложат директивата представлява „обида към върховенството на закона“, като тя предупреди, че правителствата, които не изпълняват законовите си задължения, могат да бъдат изправени пред съда.

По-ранен доклад на Ирландския конгрес на профсъюзите изчислява, че жените в Ирландия ще изгубят над 570 милиона евро заради забавянето на прилагането на европейската директива. Ирландският министър по въпросите на равенството Норма Фоли заяви, че очаква порталът за прилагането на директивата за равно заплащане да започне да функционира до ноември чрез поетапен процес.

По думите ѝ забавянето се дължи на необходимостта съществуващото ирландско законодателство относно разликата в заплащането да бъде приведено в съответствие с изискванията на директивата. До пълното въвеждане на системата компаниите, които все още не изпълняват новите правила, няма да бъдат санкционирани.