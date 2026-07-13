Под морето се крие богатство от 300 млрд. долара, но никой няма право да го докосне

Спорът продължава повече от 25 години

От десетилетия Камбоджа и Тайланд спорят за Тайландския залив, оставяйки огромни запаси от петрол и природен газ неизползвани. Смята се, че в тази зона има 340 млрд. кубически метра природен газ и 700 млн. барела петрол на стойност 300 млрд. долара, пише Forbes.

Този спор звучи почти иронично на фона на покачващите се цени на енергията. В Тайланд цените на дизела скочиха толкова много, че рибарите предупреждават, че скоро може да бъдат принудени да спрат да плават, въпреки че водите, в които работят, съдържат огромни енергийни ресурси.

Спорът продължава повече от 25 години

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Разногласията датират от началото на 70-те години на миналия век, когато двете страни едностранно очертаха морските си граници, но никога не се споразумяха къде точно свършва територията на едната страна и къде започва другата. Спорната зона, известна като Зона на припокриващи се претенции (ЗПИ), обхваща около 26 000 квадратни километра .

За да избегнат ескалация на конфликта, двете страни подписват Меморандум за разбирателство през 2001 г., който установява рамка за преговори за разграничаване и съвместно разработване на нефтени и газови находища. Въпреки че споразумението не води до окончателно решение, то позволява диалогът да продължи без сериозни инциденти в морето.

Тайланд се оттегли от споразумението

Ситуацията се промени през май тази година, когато тайландското правителство реши да прекрати Меморандума от 2001 г. Решението беше взето, след като отношенията между двете страни се влошиха поради конфликт на сухопътната граница през 2025 г., когато почти 650 000 цивилни бяха разселени .

След това Камбоджа започна производство в Организацията на обединените нации, използвайки механизъм по Конвенцията на ООН по морско право, с надеждата да принуди Банкок да се върне към преговорите.

Камбоджанският министър на мините и енергетиката Ротанак Кео заяви, че страната му все още иска мирно решение.

„Всяко потенциално откритие в тази област би донесло огромни икономически и енергийни ползи за Камбоджа, Тайланд и целия АСЕАН. Ето защо през последните 25 години полагаме големи усилия за мирно разрешаване на този проблем“, каза Кео.

Различни гледни точки на двете държави

Снимка: Министерство на енергетиката

Докато Камбоджа се застъпва за съвместна експлоатация на находищата и споделяне на приходите, Тайланд смята, че първо трябва да се реши въпросът с морската граница и едва след това могат да се обсъждат дискусии за споделяне на енергийни ресурси.

Банкок твърди, че не е постигнат съществен напредък през 25-те години преговори, което прави съществуващата рамка безсмислена.

Петролните компании очакват резултата

Междувременно най-големите енергийни компании в света чакат от години политическа сделка, преди да могат да започнат сериозни инвестиции.

Концесии в спорната зона се държат от американската ConocoPhillips , японската Idemitsu Kosan , френската TotalEnergies и китайската CNOOC , но никоя компания не иска да инвестира, докато двете страни не разрешат спора.

Според камбоджански официални лица, представители на тези компании многократно са призовавали двете страни да намерят мирно решение, за да може да започне експлоатацията.

Енергийна сигурност на региона

Експерти предупреждават, че споразумението би било от голяма полза и за двете страни, но и за цяла Югоизточна Азия. Повече от 80 процента от вноса на петрол и газ на страните от АСЕАН идва от други части на света, а по-голямата част от него преминава през Ормузкия проток, един от най-важните центрове за енергиен транспорт в света.

Въпреки силните икономически спорове, политическите различия продължават да пречат на постигането на компромис. Докато преговорите са в застой, петрол и газ на стойност около 300 милиарда долара остават дълбоко под морето – без полза за нито една от страните.