Балонът около AI изпревари по уязвимост нивата от Голямата депресия през 1929 г.

До момента пазарът устоява на експлозия

Пазарът на изкуствен интелект (AI) е в състояние на огромен, неконтролируем балон, който е пред спукване, а ситуацията е по-плашеща дори от Голямата депресия, пише БГНЕС.

До момента пазарът устоява на експлозия, поддържайки напрежението сред анализаторите. Икономическият коментатор от The Telegraph Ръс Моул посочва, че свръхоценяването на американските акции вече е надхвърлило нивата, предизвикали срива на фондовия пазар в началото на Голямата депресия. Според неговите анализи акциите в състава на борсовия индекс S&P 500 – ключовият измерител за представянето на големите компании в САЩ – в момента се търгуват при пазарна цена, равняваща се на 41 пъти стойността на реализираните от тях печалби през последното десетилетие.

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Това означава, че инвеститорите плащат 41 долара за всеки долар годишна печалба, генериран на Уолстрийт през последните десет години. Историческата средна стойност на това съотношение е около 17,3. За сравнение, в деня на „Черния вторник“ през 1929 г., отпушил най-тежката финансова катастрофа в модерната история, този коефициент е възлизал на 32,5 спрямо 1, което е с 8,5 пункта по-ниско от сегашните пазарни равнища. Финансовите експерти оприличават тази диспропорция между инвестирания капитал и реалната възвръщаемост на внезапното оттегляне на морето преди последващо цунами – ясен сигнал, че в близко бъдеще пазарната конюнктура е изложена на неизбежен риск от рязка корекция.

Оправданието за тези безпрецедентни пазарни оценки почива почти изцяло върху потенциала на изкуствения интелект. Финансовият елит в САЩ масово възприе тезата, че ИИ предстои да задейства устойчива глобална революция в производителността и корпоративните доходи. Въпреки това на този етап технологията остава неприложима и неефективна в по-голямата част от реалната професионална среда.

Икономистите откриват исторически паралели с балона на интернет компаниите от края на 90-те години на XX век или с електрификацията на инфраструктурата в края на 20-те години. Тези технологии в крайна сметка се наложиха в глобален мащаб, но едва след като първоначалният спекулативен ентусиазъм около тях се срина във финансова катастрофа, довела до брутален рестарт на икономиката.

Според макроикономическите анализи съществуващото дълбоко противоречие може да бъде разрешено само по два начина: или реалните корпоративни ползи най-накрая ще наваксат мащабните обещания, породени от изкуствения интелект, или пазарът ще затвори ножицата между финансовата капитализация и реалната производителност по възможно най-болезнения за инвеститорите начин. Тъй като първият сценарий изглежда все по-малко вероятен с всеки изминал ден, анализаторите предупреждават, че следващото десетилетие може да предложи на глобалната икономика рецесия, сходна с реалността от 1930 година.