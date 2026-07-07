За да подготвите кариерата си за ерата на изкуствения интелект, направете 3 прости неща

Важни неща, които споделя експерт по темата

Ако сте започнали да се чудите дали не разчитате твърде много на изкуствения интелект на работното място, значи не сте сами.

Половината от служителите казват, че разчитат твърде много на изкуствения интелект, според проучване на GoTo и Workplace Intelligence. В проучване сред 2500 служители и ИТ лидери, 39% от служителите казват, че изкуственият интелект ги прави по-малко интелигентни, 41% смятат, че това ще навреди на дългосрочните им кариерни перспективи, а 30% казват, че вече не могат да функционират на работа без него.

"Прекарах повече от десетилетие в проучване как технологиите променят кариерите и това, което тези данни ми казват, е, че сме в повратна точка. Изкуственият интелект няма да изчезне и борбата с него не е решението. Но не е решение и да му оставите кариерата си", казва Дан Шаубел автор на бестселъри и лектор.

Работниците, които ще успеят, са тези, които се научат да използват ИИ като партньор, а не като патерица. Това започва с развиването на три специфични навика.

Проверявайте използването на ИИ веднъж седмично

Една от причините толкова много работници да смятат, че ИИ ерозира уменията им, е, че са принудени да го използват, независимо дали дадена задача го изисква; 60% от работниците в нашето проучване казаха, че се чувстват подложени на натиск да използват ИИ, за да повишат производителността си. Целият този натиск, оставен без контрол, се превръща в лош навик.

Един прост седмичен одит може да помогне за прекъсване на този цикъл. Водете списък на телефона си или лепяща се бележка на бюрото си за всяка задача, която поверявате на ИИ. В края на седмицата отделете 10 минути, за да погледнете назад къде сте използвали ИИ и да си зададете два въпроса:

Подобри ли резултата?

Можех ли да го направя сам?

Вместо да се опитвате да изключите изцяло ИИ, бъдете честни за това къде той добавя стойност и спестява време.

Първо сами свършете трудните задачи

Нашето проучване установи, че 70% от служителите признават, че неправилно използват ИИ за чувствителна работа, която изисква емоционална интелигентност или добра преценка, от водене на трудни разговори до вземане на решения с реални последици. Това са точно задачите, при които самото вършене на работата е начинът, по който се усъвършенствате.

Преди да се обърнете към ИИ, отделете поне 15 минути за това сами. Напишете първия чернова. Обмислете аргумента. След това използвайте ИИ, за да тествате или усъвършенствате работата си, вместо да го карате да я изгражда от нулата.

В нашето проучване 43% от служителите признаха, че използват резултати от ИИ, дори когато подозират, че съдържат грешки или фалшива информация. Близо една трета (31%) казаха, че са чувствали неизречен натиск да се доверят на ИИ и да мълчат за грешките му, а 14% казаха, че са докладвали за грешки на ИИ на мениджър, но им е било казано да мълчат, казва Шаубел.

По думите му преценката е умение, което атрофира без практика. Работниците и лидерите, които ще останат ценни, докато ИИ става все по-способен, не са тези, които могат да подтикнат резултат и да действат с него, а тези, които могат да разберат кога даден резултат е грешен, непълен или липсва нещо, което ситуацията изисква, и да направят нещо по въпроса.

Изградете уменията, които ИИ не може да възпроизведе

Използвайте времето, което ИИ освобождава, за да се упражнявате да бъдете по-отчетливо човечни.

В нашето проучване служителите казаха, че уменията, които ще имат най-голямо значение в работно място, управлявано от ИИ, са креативното мислене, емоционалната интелигентност и преценката – включително знанието кога да се доверите на ИИ и кога да го пренебрегнете. Това са уменията, които ще отличат работниците, които процъфтяват, от тези, които достигат плато, казва авторът.