Най-младият български милиардер: AI агентите скоро ще заменят търговците

Компанията обяви, че ще пусне търговия с криптовалути и във Великобритания, разширявайки присъствието си

Агентите с изкуствен интелект скоро ще имат способността да се конкурират с възможностите на човешките търговци, прогнозира изпълнителният директор на Robinhood Влад Тенев пред CNBC.

Агентният изкуствен интелект, което представлява технология, която може самостоятелно да изпълнява задачи вместо потребителите, се смята за една от най-перспективните иновации в сектора. Технологични компании като OpenAI и Anthropic вече се надпреварват да разработват подобни решения. През май Robinhood представи нови инструменти, които позволяват на AI агенти да търгуват с акции и да извършват покупки от името на потребителите.

„Идеята зад агентната търговия е, че всяка задача, която човек може да изпълни, в бъдеще ще може да бъде извършвана и от AI агент“, заяви главният изпълнителен директор на Robinhood Влад Тенев в интервю за CNBC.

Тенев припомни, че преди да създаде Robinhood е работил в сферата на алгоритмичната търговия за институционални инвеститори. По думите му голяма част от сделките на финансовите пазари вече се извършват автоматизирано с помощта на изкуствен интелект.

„Тази технология обаче дълго време беше достъпна само за големите институционални инвеститори, а не за обикновените хора“, отбеляза той.

Според Тенев крайната цел на Robinhood е да даде на индивидуалните инвеститори достъп до същите инструменти, изчислителна мощ и възможности, с които фирмите за високочестотна търговия разполагат от десетилетия.

Междувременно компанията обяви, че ще пусне търговия с криптовалути и във Великобритания, разширявайки присъствието си на европейския пазар.

Новините бяха добре приети от инвеститорите. Акциите на Robinhood поскъпнаха с около 2% в предварителната търговия в четвъртък, след като ден по-рано скочиха с 8%. Така пазарната капитализация на компанията достигна 98 млрд. долара към затварянето на сесията. Въпреки това от началото на 2026 г. книжата остават с около 5% по-ниско.

Акции на Robinhood

Снимка: Getty Images

През април Robinhood не успя да оправдае очакванията за печалба за първото тримесечие, тъй като волатилността на пазара, обусловена от криптовалутите, натежа върху търговската активност. Пазарните условия оттогава се подобриха, като напрежението в Близкия изток облекчи напрежението, а силните фондови пазари подпомогнаха търговската активност на дребно.

През същия месец Robinhood обяви, че ще действа като брокер и попечител на все още неразкритите сметки на Trump, в партньорство с Министерството на финансите на САЩ и BNY Mellon.

„Целта е това да се превърне в най-добрия потребителски продукт, с който правителството някога е било свързано“, каза Тенев.

Robinhood обслужва близо 28 милиона клиенти в 38 държави и три континента, се казва в изявление на компанията. По-рано този месец Robinhood съкрати 10% от работната си сила, тъй като се стреми да работи по-ефективно.