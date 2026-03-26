Първият сгъваем iPhone на Apple се очаква през септември 2026 г.?

Какви функции може да очакваме?

Apple ще пусне първия си сгъваем iPhone като част от линията iPhone 18 Pro. Той ще разполага с ~5,5-инчов дисплей в затворено състояние и ~7,8-инчов дисплей в отворено състояние, плюс супер тънък дизайн с минимални гънки и издръжлива панта. Това се казва във слуховете, които се въртят около новия iPhone според Rumors.

Новият iPhone

Сгъваемият iPhone, или „iPhone Fold“, както се носят слухове, ще бъде част от линията iPhone от септември 2026 г. Той ще бъде пуснат на пазара заедно с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Все още не знаем какво име планира да използва Apple, но тъй като Samsung нарича своя смартфон Galaxy Fold, е малко вероятно Apple действително да нарича устройството iPhone Fold.

Apple избраха сгъваем дизайн тип книга, който е по-широк, отколкото висок, което ще го направи уникален сред сгъваемите смартфони. Сгъваемият iPhone би трябвало да има съотношение на страните 4:3 като iPad и ще има OLED дисплей с размерите на iPad mini, когато е разгънат. Ще изглежда като хибрид между iPhone и iPad, с функционалност, подобна на iPad, когато е разгънат.

iPhone Fold ще бъде около 5,5 инча, когато е затворен, и 7,8 инча, когато е отворен, което го прави малко по-малък от 8,3-инчовия iPad mini. Предполага се, че ще бъде тънък само 4,5 мм, което би го направило най-тънкия iPhone на Apple до момента. Apple използва титаниево шаси за издръжливост, тъй като сгъваемият телефон ще бъде много тънък, а компанията е отделила време за създаване на издръжлива панта и дисплей, който е почти без гънки. Много сгъваеми устройства на пазара имат силно видима гънка в средата и Apple искаше да минимизира гънката колкото е възможно повече.

iPhone Fold ще има две задни камери вместо три (без телеобектив) и няма място за системата TrueDepth камери, така че ще използва Touch ID вместо Face ID. Ще има бутон за захранване с Touch ID, подобен на бутона Touch ID на iPad-ите на Apple.

Сгъваемият iPhone няма да е евтин и слуховете сочат, че цената му ще започва от над 2000 долара. Това ще бъде най-скъпият iPhone в гамата за 2026 г.

Сгъваем дизайн

Слуховете предполагат, че сгъваемият iPhone ще има рамка, изработена от титан и алуминий . Apple може да използва титан за частите на рамката, носещи напрежение, за да гарантира, че тя не се огъва, и алуминий в други области за разсейване на топлината и за да се поддържа ниско тегло.

Според актуалните слухове, сгъваемият iPhone ще има дисплей с диагонал около 5,5 инча, когато е сгънат наполовина, и по-голям 7,8-инчов дисплей, подобен на този на iPad, когато е разгънат.

Първият сгъваем iPhone на Apple може да струва почти два пъти повече от iPhone 17 Pro Max.

Анализаторът на Apple Минг-Чи Куо смята, че цената на сгъваемия iPhone на Apple ще бъде някъде между 2000 и 2500 долара , а Марк Гурман от Bloomberg също предложи подобен ценови диапазон. Анализаторите на UBS смятат, че Apple ще го оцени между 1800 и 2000 долара, а Fubon Research казва, че ще струва 2400 долара .

iPhone Fold ще има три опции за съхранение , включително 256GB, 512GB и 1TB. Един слух предполага, че приблизителните цени биха могли да бъдат следните:

256GB - ~$2,320

512GB - ~$2,610

1TB - ~$2,900

