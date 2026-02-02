Топ 10 най-продавани телефони за 2025 г., вашият сред тях ли е?

Тези 10 модела допринесоха с 19% от общите продажби на смартфони през 2025 г.

Войната между феновете на Apple и тези на Samsung продължава и до днес. Но кой е най-купуваният телефон за 2025 г.?

Най-купуваният телефон

Според проучването Global Handset Model Sales Tracker на Counterpoint Research, iPhone 16 на Apple е най-продаваният смартфон в световен мащаб през 2025 г. Apple и Samsung доминираха в списъка с Топ 10 за четвърта поредна година, като тези 10 модела допринесоха с 19% от общите продажби на смартфони през 2025 г.

Вижте целият списък:

Снимка: Counterpoint Research

Apple поддържа силно присъствие в класацията Топ 10, като iPhone 16 е водещ и допълнително разширява разликата със следващите позиции. Серията iPhone 17 постигна 16% по-високи продажби от предшественика си през първото пълно тримесечие на пазара, водено от силното първоначално търсене на ключови пазари като САЩ, Китай и Западна Европа. Базовият модел iPhone 17 се отличи с отлични резултати тази година, предлагайки значителни подобрения като по-висока честота на опресняване, увеличена RAM памет и по-голяма базова памет, което го доближава повече от всякога до Pro вариантите.“

Новото попълнение на Apple през 2025 г., iPhone 16e , доведе до допълнителни продажби. Смартфонът позволява по-лесно навлизане в екосистемата, предлагайки най-новите възможности със стратегически компромиси. Япония и САЩ останаха ключовите пазари за модела с постоянни продажби.

Samsung зае три места в списъка, като Galaxy A16 5G се превърна в най-продаваният Android смартфон за 2025 г., предлагайки баланс от хардуерни и софтуерни възможности. По-ранното от очакваното обновяване на Galaxy A17 5G доведе до малко по-ниски продажби на A16 5G.

Серията на Samsung

Относно серията Galaxy S на Samsung, старши анализаторът Карн Чаухан коментира: „Серията S на Samsung си осигури място в списъка за втора поредна година, което отразява продължаващия фокус на марката върху водещата ѝ линия. Galaxy S25 Ultra подобри регионалния си дял, като нарасна повече от 3 пъти на годишна база в Япония и постигна двуцифрен растеж в Индия. Устройството предлага водещи възможности за изкуствен интелект, подкрепени от непрекъснати подобрения в полезността, производителността, медиите и набор от ексклузивни функции като AI Select и Audio Eraser. Забележително е, че Galaxy S25 Ultra е намалил разликата в продажбите с най-продаваната серия A на Samsung, въпреки значителния ценови контраст.“

Прогнозите са, че през 2026 г. недостигът на памет ще окаже значително влияние върху смартфоните от начален до среден сегмент, чиито продажби остават силно концентрирани в развиващите се пазари като Близкия изток и Африка (MEA) и Латинска Америка. В резултат на това се очаква водещите смартфони допълнително да увеличат присъствието си и приноса си към продажбите като цяло на пазара. Очаква се циклите на подмяна да нараснат, но финансирането, замяната на стари смартфони и пазарът на ремонтирани устройства вероятно ще облекчат стреса.

