Apple спря производство на 15 свои устройства

Технологичният гигант Apple е прекратил производството на повече от 15 свои устройства в рамките на последното обновяване на продуктовата си гама, съобщава Daily Mail.

Решението идва след представянето на нови продукти, сред които iPhone 17e и обновени модели MacBook, като част от стратегията на компанията да освободи място за по-нови и по-мощни устройства. Подобен подход Apple традиционно прилага при всяко обновяване, като постепенно изтегля по-старите модели от пазара.

Сред устройствата, които вече няма да се предлагат, има и сравнително нови модели. Това включва iPhone 16e с чип A18, както и iPad Air с 11 и 13 инча с процесор M3. От лаптопите отпадат и 13- и 15-инчовите MacBook Air с чип M4, представени през 2025 г.

Компанията се отказва и от част от конфигурациите на MacBook Pro. Сред тях са 13-инчовият модел с чип M5 и 512 GB памет, както и различни 14- и 16-инчови версии с процесори M4 Pro и M4 Max, пуснати година по-рано.

Промените засягат и професионалните настолни компютри на Apple. От продуктовата линия отпада Mac Studio с чип M3 Ultra, както и част от дисплеите на компанията – Studio Display с чип A13 Bionic и високият клас Pro Display XDR. Премахнати са и свързаните с тях аксесоари, включително Pro Stand и VESA адаптерът.

По информация на изданието целта на този ход е да се оптимизира продуктовата гама и да се насочи вниманието към по-новите устройства. Така iPhone 16e отстъпва място на новия iPhone 17e, а iPad Air с чип M3 се заменя с версия с по-новия процесор M4.

Подобна промяна има и при лаптопите MacBook Air, където по-старите модели се изтеглят, за да бъдат заменени от нови версии с най-новите процесори.

Една от по-неочакваните стъпки е спирането на MacBook Pro с чип M5 и 512 GB памет, представен едва през октомври 2025 г. Той е заменен от нов базов модел с по-голям капацитет за съхранение – 1 TB – и малко по-висока начална цена.

Засега не е ясно дали тези решения са повлияни и от затрудненията с доставките на компоненти в технологичния сектор, които през последните години доведоха до промени в конфигурациите на редица устройства.

Новият iPhone 17e беше представен в началото на март на цена от 599 долара – колкото и предходния модел, но с двойно повече памет, което го утвърждава като основен наследник на по-достъпната линия на компанията.

