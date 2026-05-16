Китайски пробив в горивата може да помогне за справяне с енергийната криза

Учени от Института за напреднали изследвания в Шанхай са разработили технология, която може да произвежда суровина за реактивно гориво чрез преобразуване на въглероден диоксид и водород в дълговерижни въглеводороди, съобщава уебсайтът „BGR“.

Макар процесът да не създава директно готово авиационно гориво, той произвежда основен компонент за неговото производство – и то по-ефективно в сравнение с други съвременни методи за хидрогениране.

Методът се основава на т.нар. „обратна горивна реакция“, при която въглеродният диоксид реагира с водород и се превръща във въглеводороди.

Ключов елемент е катализатор на базата на желязо, комбиниран с добавки от калий и алуминий. Той ускорява химичните реакции, които изграждат дълговерижните молекули, необходими за горивото.

Според публикация в научното списание ACS Catalysis, при температура от около 330°C всеки грам катализатор може да произведе значително количество въглеводороди, като около половината от тях са подходящи за авиационно гориво. Освен това материалът е показал стабилност при непрекъсната работа над 800 часа без деградация.

Изследователите, цитирани от БГНЕС, посочват, че технологията не е напълно нова, но досега не е била прилагана в по-широк индустриален мащаб.

Развитието ѝ идва в момент, когато глобалното търсене на енергийни ресурси расте, а традиционните източници на нефт постепенно се изчерпват. Това води до натиск върху цените и зависимостта от изкопаеми горива, които се използват не само за транспорт, но и в химическата и пластмасовата индустрия.

Подобни синтетични горива могат потенциално да облекчат този натиск, като позволят част от нуждите да се покриват чрез рециклиране на въглероден диоксид от атмосферата.

Въпреки обещаващите резултати, технологията все още не е готова за масово приложение. Необходимо е преминаване през строги тестове за безопасност и сертификация, преди да бъде използвана в авиацията или други сектори.

Експертите подчертават, че дори при успешна реализация подобни горива ще изискват време, за да навлязат в индустрията.

Ако технологията се развие успешно, тя може да се превърне в част от по-широк преход към въглеродно-неутрални горива, при който въглеродният диоксид се улавя и използва повторно.

В дългосрочен план подобни подходи биха могли едновременно да намалят зависимостта от нефт и да ограничат климатичните емисии, като създадат затворен енергиен цикъл.

Въпреки това учените предупреждават, че идеята все още е на ранен етап и далеч от мащабна реализация.

