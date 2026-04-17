Зоологическата градина, която се посещава от стотици хора, но няма истински животни

Попитайте всеки, който посещава зоологическа градина, коя е любимата му част и вероятно ще отговори с определено животно. Може да са симпатични пингвини, величествени лъвове или пакостливи маймуни, но като цяло отговорът ще бъде нещо живо. Задайте същия въпрос в една конкретна зоологическа градина в Алабама и посетителите вероятно ще отговорят с животно - но не живо, дишащо.

Не се притеснявайте, това не е толкова зловещо, колкото звучи. Вместо с истински животни, зоологическата градина в Алабама Рок е пълна с... камъни. Но това не са просто някакви стари камъни; това са камъни, които са боядисани така, че да наподобяват цял ​​куп диви животни. Разходете се из зоологическата градина в Алабама Рок и ще срещнете мечка, петел, жираф и слон В парка има общо около 40 „животни“, всяко едно от които е по-смешно от предишното.

Тами Мърфи, служител в Скалната зоологическа градина и внучка на нейния основател Леонард Доусън, каза пред UNILAD, че Леонард е планирал да наеме професионалист, който да рисува скалите, когато зоологическата градина е създадена за първи път, но не е могъл да намери художник, който да се съгласи с идеята му.

Желаейки да вдъхне живот на зоологическата градина, той решил сам да ги рисува. Тами обясни: „Дядо ми е създал скалната зоологическа градина през 70-те години на миналия век, след като няколко камъка са били преместени в имота му. „Той видял първия камък и си помислил, че прилича на бик... Докато баща ми Лари копаел основите за пристройка към дома им, той изкопал нещо, което изглеждало като рог за бика. След това Леонард и Лари се разходили по планината и намерили друг рог, който циментирали към бика. До бика имало друго скално образувание, което приличало на петел... това било началото на всичко.“

Лари пое зоопарка, когато Леонард почина през 2003 г., а когато Тами загуби баща си от амиотрофична латерална склероза по-рано тази година, дойде неин ред да поеме отговорността.

Най-новото попълнение в зоопарка беше костенурка, нарисувана от съпруга на Тами, Джон. Тами е натоварена със задачата да коси земята около зоопарка и да пребоядисва животните на всеки няколко години, за да се увери, че са разпознаваеми за стотиците гости, които посещават зоопарка, както и за хилядите хора, които се наслаждават на животните онлайн.

„Между 150 и 250 домакинства на месец питат за упътвания до зоопарка Рок. Той се преглежда онлайн над 50 000 пъти всеки месец“, каза Тами.

За щастие, никой не се е появил в зоологическата градина, очаквайки истински животн, поне не засега, въпреки че Леонард все пак се е уверил, че хората не се приближават твърде много, като е нарисувал камък, на който пише: „Моля, не хранете животните.“

Тами се надява, че зоологическата градина ще продължи да расте през годините, като част от парите, спечелени от тениските и сувенирите ѝ, ще бъдат дарени на Асоциацията за АЛС в чест на баща ѝ, а останалата част ще отива за поддръжката на зоологическата градина.

Докато мнозина може да смятат зоологическата градина за бърза, възхитителна крайпътна атракция, за Тами зоологическата градина пази „много спомени“.