Тази страна плаща 32 хил. долара годишно, за да гушкате панди

Тази страна плаща 32 хил. долара годишно, за да гушкате панди

bTV Бизнес екип

Какви са всички задължение на служителите?

В днешно време работата често се свързва със стрес, рутина и офисна среда. В Китай можете да намерите една по-нестандартна позиция – да прекараш цяла година, грижейки се за бебета панди, и да получаваш заплата от 32 000 долара за това. Китайският център за защита и изследване на гигантските панди обяви свободно място за "професионален прегръщач на панди". 

Снимка: Reuters

"Вашата работа има една мисия – да прекарате 365 дни с пандите и да споделяте техните радости и скърби." - това обяват от центъра за панди, когато търсят кандидат за позицията. Служителят трябва да гушка, храни, чисти и играе с малки панди. За тях тази задача не изисква високи академични степени, но предполага отдаденост, емпатия и любов към животните, пише Тhe biologistapprentice. Годишното възнаграждение възлиза на около 32 хил. долара, плюс допълнителни бонуси под формата на безплатна храна, настаняване и достъп до служебен автомобил.

В тази страна животните са повече от децата

Изискванията към кандидатите са сравнително достъпни, но все пак съществуват. Кандидатите трябва да са навършили поне 22 години, да имат основни познания за пандите и да умеят да пишат и правят снимки. Това означава, че освен грижа за животните, от служителя се очаква и известна комуникационна активност, с цел популяризиране на дейността на центъра и участие в кампании за опазване на вида.

