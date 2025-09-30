Тази страна плаща 32 хил. долара годишно, за да гушкате панди

Какви са всички задължение на служителите?

В днешно време работата често се свързва със стрес, рутина и офисна среда. В Китай можете да намерите една по-нестандартна позиция – да прекараш цяла година, грижейки се за бебета панди, и да получаваш заплата от 32 000 долара за това. Китайският център за защита и изследване на гигантските панди обяви свободно място за "професионален прегръщач на панди".

Снимка: Reuters

"Вашата работа има една мисия – да прекарате 365 дни с пандите и да споделяте техните радости и скърби." - това обяват от центъра за панди, когато търсят кандидат за позицията. Служителят трябва да гушка, храни, чисти и играе с малки панди. За тях тази задача не изисква високи академични степени, но предполага отдаденост, емпатия и любов към животните, пише Тhe biologistapprentice. Годишното възнаграждение възлиза на около 32 хил. долара, плюс допълнителни бонуси под формата на безплатна храна, настаняване и достъп до служебен автомобил.

Изискванията към кандидатите са сравнително достъпни, но все пак съществуват. Кандидатите трябва да са навършили поне 22 години, да имат основни познания за пандите и да умеят да пишат и правят снимки. Това означава, че освен грижа за животните, от служителя се очаква и известна комуникационна активност, с цел популяризиране на дейността на центъра и участие в кампании за опазване на вида.

