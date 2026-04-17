Затварят най-стария златен рудник в Европа, намира се в България

Какво ще се случи с работниците?

"ДПМ Крумовград" започна подготовкана за затваряне на рузника „Ада тепе“, както се очакваше. В края на март БТА съобщи, че се водят разговори с турска фирма за наемане на специалисти след спиране работата на мината. Вчера (16.04) бе последното производствено взривяване като по график работата трябва да приключи до средата на годината, пишат от Капитал.

Най-старият рудник в Европа

„Ада тепе“ носи титлата на най-стария златен рудник в Европа. Всичко започва с откриването на малко тракийско светилище на върха на тепето през 2006 г., последвано от научен пробив – доказателства, че златодобивът в района е датиран от хилядолетия. През 2010 г. канадската компания „Дънди Прешъс Металс Крумоград“, които по-късно променят името си на DPM Metals, се заема с мисията да проучи и популяризира тези безценни находки, паралелно с развитието на модерния проект.

Резултатът е впечатляващ: инвестиция от 165 млн. долара и откриването на първия нов рудник в България след 1989 г., който започна активен добив през 2018 г. Година по-късно заработва и обогатителната фабрика.

Как е работила мината?

„Ада Тепе“ е работила изцяло с дъждовни води, които се събират в специални съоръжения и осигуряват вода за промишленото производство. Изградена е и пречиствателна станция, която обработва използваните води до вода с питейно качество. В рудника са вложени най-модерните и високи технологии, познати в минната индустрия. Когато откриват мината там работят близо 300 служители, 95% от които са от община Крумовград.

При откриването инжр. Илия Гърков, който в момента е изпълнителен вицепрезидент и главен оперативен директор на DPM Metals, казва, че България е чудесна държава за инвестиции.

Мината трябва окончателно да затвори до май-юни. Работещите в компанията в Крумовград ще останат на работа до 1 октомври, като на част от тях ще бъдат предложени работни места в мината на компанията в Челопеч или в Бос