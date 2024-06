Защо Тръмп лети със самолет, който никой друг не иска?

За възможностите, с които разполага, той ползва стар Boeing 757

Ако Доналд Тръмп бъде преизбран през ноември, той щеше да получи куп привилегии, сред които заплата от 400 000 долара и много други правомощия, пише New York Magazine. Той щеше да получи и значително подобрение на качеството на въздушните си пътувания - от неговия ретро 757 от 90-те години, наречен Trump Force One, до истинския Air Force One.

Той обаче вече е заявявал, че Air Force One е "стъпка надолу" от неговия 757 "във всяко отношение".

Но това е чиста заблуда. Разбира се, самолетът на Тръмп е голям и има нова лъскава боя, но от гледна точка на истинския почитател на частните самолети това са единствените му достойнства. "Това е все едно да искаш да се похвалиш, че имаш огромна яхта, затова да купиш ферибота на Стейтън Айлънд и да го преустроиш", казва брокер на частни самолети. "Това не е нещо, което хората, които наистина познават яхтите, биха намерили за впечатляващо."

Може да се каже, че "Trump Force 1" е представата на бедния за самолет на богаташа - голяма лъскава глезотия, която зад кулисите е "самолет в разцвета на силите си, с разпадаща се механика и непосилни такси за съхранение", както пише CNN. Това повдига въпроса: Защо човек, за когото се предполага, че е толкова богат, като Тръмп, лети с такъв самолет?

Според Bloomberg той струва 6,5 милиарда долара. Хората с такова богатство обикновено летят със самолети като Gulfstream G650 или Dassault Falcon 8X - въздушните Porsche и Lamborghini. В сравнение с тях Тръмп лети с училищен автобус втора употреба.

Увлечението на Тръмп да поставя името си върху излезли от употреба самолети датира от много отдавна. През 1988 г. той плати 365 млн. долара за Eastern Air Shuttle, подразделение на Eastern Airlines, което извършваше кратки полети между Ню Йорк, Бостън и Вашингтон с флотилия от 17 остарели самолета Boeing 727. Преименувайки операцията на Trump Shuttle, той се опитва да превърне изгодния превозвач в луксозна марка с интериор от кленов фурнир и безплатни телефонни разговори по време на полет, но през 1992 г. предприятието не успява да изплати дълговете си и е отнето от банките.

Пет години по-късно Тръмп откупува един от самолетите 727 за лично ползване, а интериорът му е пребоядисан в махагон. Тръмп запазва самолета до 2010 г., когато приходите, които получава от "Стажантът", му позволяват да придобие много по-голям самолет - Boeing 757.