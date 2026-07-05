Защо тенис топките са жълти?

Цветът не е случаен дизайнерски избор

Малко спортни детайли са толкова разпознаваеми по света, колкото яркожълтата тенис топка. Цветът ѝ обаче не е случаен дизайнерски избор, а резултат от стратегическо решение, взето на пресечната точка между науката, телевизионната индустрия и развитието на професионалния спорт.

Официалният цвят на съвременните тенис топки носи наименованието „optic yellow“ – специфичен флуоресцентен нюанс, регламентиран от International Tennis Federation. Изследванията на организацията показват, че именно този цвят се възприема най-лесно от човешкото око върху различните настилки и в телевизионните излъчвания.

До началото на 70-те години тенисът традиционно се играе с бели топки, а в някои случаи дори с черни, използвани за по-добър контраст върху тревните кортове.

Промяната настъпва с масовото навлизане на цветната телевизия. По това време Дейвид Атенбороу, който преди световната си кариера като природонаучен документалист работи като телевизионен директор в BBC, обръща внимание на сериозен проблем – белите тенис топки са трудни за проследяване от зрителите пред телевизионните екрани. За телевизионните оператори това означава по-ниско качество на зрителското преживяване и ограничени възможности за развитие на спортните права като доходоносен бизнес модел.

През 1972 г. Международната федерация по тенис провежда серия от тестове за определяне на цвета, който предлага най-добра видимост както за играчите, така и за телевизионните камери.

Резултатите са категорични – флуоресцентното „optic yellow“ осигурява най-силен контраст върху тревни, клей и твърди настилки, като същевременно остава лесно различимо при високата скорост на играта. Решението бързо демонстрира ползи далеч отвъд телевизионните излъчвания. Играчите също започват да проследяват по-лесно движението на топката при бързи разигравания и сервис със скорост над 200 км/ч.

През същата 1972 година „optic yellow“ официално получава одобрение за използване в професионалните турнири. Това е пример как технологичните промени в една индустрия - в случая телевизията, могат да доведат до трансформация на продуктови стандарти в друга.

Дори традиционно консервативният Wimbledon Championships приема промяната едва през 1986 г., превръщайки се в последния голям турнир, който се отказва от белите топки.

Днес „optic yellow“ е единственият стандартен цвят, разрешен за официални професионални срещи под егидата на Международната федерация по тенис. Единствено тренировъчните и детските топки използват други цветове като оранжево и зелено, които подпомагат обучението и адаптацията на различните възрастови групи.

Историята на жълтата тенис топка е пример как потребителското преживяване може да промени утвърдени стандарти в цели индустрии.