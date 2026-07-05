Къде в Европа може да почивате за по-малко от 40 евро на нощ?

Ето най-достъпните дестинации за лятно пътешествие

Докато в някои балкански държави нощувката може да се намери за под 40 евро, в най-търсените европейски дестинации средната цена надхвърля 200 евро на вечер.

С идването на поредния активен туристически сезон в Европа изборът на дестинация и място за настаняване може да окаже решаващо влияние върху разходите за пътуването.

Класацията е изготвена от компанията AirDNA, специализирана в анализа на пазара на краткосрочни наеми. Тя стъпва на няколко ключови показателя - средните дневни цени на местата за настаняване, заетостта им, периода между резервацията и пристигането на туристите, както и средната продължителност на престоя. Именно въз основа на тези данни са определени най-достъпните и най-скъпите европейски държави за почивка през 2026 година.

Северна Македония е най-достъпната дестинация в Европа

Начело на класацията е Северна Македония, където средната цена на нощувката е едва 39,81 евро. Туристите най-често резервират настаняването си около две седмици преди пристигането, а най-посещаваните дестинации са Скопие и Охридското езеро.

На второ място е Косово със средна цена от 41,63 евро на нощувка. Посетителите най-често вземат решение за пътуването в последния момент, а Косово обикновено е част от по-голяма балканска обиколка.

Третата позиция заема Молдова със средна цена от 45,49 евро. Страната става все по-популярна сред туристите, особено благодарение на винените маршрути, манастирите и природните си красоти. Повечето посетители отсядат в столицата Кишинев.

Сърбия също е сред най-достъпните дестинации

Сред най-евтините европейски държави за почивка е и Сърбия, където средната цена на краткосрочното настаняване е 51,17 евро на нощувка. Най-много туристи посещават Белград. Средният престой на туристите в страната е около четири дни и половина.

Петицата на най-достъпните европейски дестинации се допълва от Босна и Херцеговина със средна цена от 56,33 евро на нощувка. Най-посещаваните градове там са Сараево и Мостар.

Монако и Исландия са сред най-скъпите

При най-скъпите дестинации първото място заема Монако, известно с лукса, яхтите и високия стандарт на живот. Въпреки че не е публикувана конкретна средна цена за нощувка, данните показват, че туристите резервират настаняването си повече от два месеца предварително, особено около големи събития като Гран при на Монако, пише Biznis Kurir.

На второ място е Исландия, където средната цена за нощувка в столицата Рейкявик е почти 210 евро. Пътуванията до страната обикновено се планират месеци предварително, а периодът между резервацията и пристигането е най-дългият в Европа.

Следват Андора със средна цена от 188,57 евро, Швейцария - 184,26 евро, и Великобритания, където средната цена на краткосрочното настаняване е 175,79 евро на нощувка.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN