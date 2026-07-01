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БГ Бизнес След победния старт на Григор Димитров: Ето какви са наградите на „Уимбълдън“ през 2026 г.

След победния старт на Григор Димитров: Ето какви са наградите на „Уимбълдън“ през 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Григор Димитров се наложи с 3:0 сета над австралиеца Дейн Суини

Григор Димитров започна с победа участието си на „Уимбълдън“ 2026, след като се наложи с 3:0 сета над австралиеца Дейн Суини. С успеха си най-добрият български тенисист не само си осигури място във втория кръг на турнира, но и си гарантира солидна парична премия от наградния фонд на третия за сезона турнир от Големия шлем.

Тазгодишното издание на „Уимбълдън“ поставя нов рекорд по размер на наградния фонд. Общата сума възлиза на 64,2 млн. британски лири (около 74,50 млн. евро), което е с над 10 млн. британски лири (около 11,60 млн. евро) повече в сравнение с миналата година, пише BBC Sport.

Шампионите при мъжете и жените ще получат по 3,6 млн. британски лири (около 4,18 млн. евро) - с 600 хил. британски лири (около 696 хил. евро) повече спрямо 2025 г.

Въпреки значителното увеличение на премиите, част от водещите тенисисти протестираха в началото на турнира, като ограничиха медийните си изяви до 15 минути. След проведени разговори с организаторите от All England Club протестът беше прекратен.

Григор Димитров се завърна на

Колко печелят тенисистите на „Уимбълдън“?

  • Отпадане в първия кръг на квалификациите – 20 000 британски лири (около 23 208 евро)

  • Отпадане във втория кръг на квалификациите – 32 000 британски лири (около 37 133 евро)

  • Отпадане в третия кръг на квалификациите – 50 000 британски лири (около 58 020 евро)

  • Отпадане в първия кръг на основната схема – 80 000 британски лири (около 92 832 евро)

  • Отпадане във втория кръг – 126 000 британски лири (около 146 210 евро)

  • Отпадане в третия кръг – 185 000 британски лири (около 214 673 евро)

  • Отпадане на осминафинал – 300 000 британски лири (около 348 120 евро)

  • Отпадане на четвъртфинал – 480 000 британски лири (около 556 992 евро)

  • Отпадане на полуфинал – 900 000 британски лири (около 1,04 млн. евро)

  • Финалист – 1,8 млн. британски лири (около 2,09 млн. евро)

  • Шампион – 3,6 млн. британски лири (около 4,18 млн. евро)

След успеха си над Суини Димитров вече си гарантира най-малко 126 000 британски лири (около 146 210 евро), тъй като се класира за втория кръг. При нова победа и достигане до третия кръг той ще си осигури минимум 185 000 британски лири (около 214 673 евро), а при класиране за осминафиналите – 300 000 британски лири (около 348 120 евро).

Важно е да се отбележи, че наградните суми не се натрупват. Всеки състезател получава премията, предвидена за кръга, в който приключва участието му.

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Награди в останалите дисциплини

Освен в мъжкия и женския сингъл, организаторите разпределят наградни фондове и в останалите надпревари:

  • Двойки – 760 000 британски лири (около 881 904 евро) за шампионския тандем
  • Смесени двойки – 148 000 британски лири (около 171 739 евро) за победителите
  • Сингъл при тенисистите в инвалидни колички – 82 000 британски лири (около 95 153 евро)
  • Двойки при тенисистите в инвалидни колички – 36 000 британски лири (около 41 774 евро) за отбор
  • Quad сингъл – 82 000 британски лири (около 95 153 евро)
  • Quad двойки – 36 000 британски лири (около 41 774 евро) за отбор

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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