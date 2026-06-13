Страст отвъд тениса: Какви часовници притежава Григор Димитров?

Григор Димитров победи Стефанос Циципас в благотворителен мач в София с 6:3, 1:6, 10:7

Григор Димитров продължава да радва българските фенове не само с успехите си на корта, но и със своя стил извън него. На 12 юни 2026 г. той спечели втория си пореден благотворителен двубой в София, след като победи Стефанос Циципас с 6:3, 1:6, 10:7 в шампионския тайбрек пред препълнената „Арена София“. Благотворителният двубой беше част от Postbank Tennis Gala и се излъчваше по всички платформи на bTV Media Group. В своя обновен сайт, bTV спорт проследи всичко най-актуално около мача.

Снимка: БГНЕС

Извън тениса обаче Димитров е известен и с още една своя голяма страст - часовниците. Това едва ли е случайно. Тенисът е сред спортовете с най-силна връзка със света на луксозното часовникарство, а прецизността, точността и перфектният тайминг са качества, които стоят в основата както на успехите на корта, така и на изработката на едни от най-престижните часовници в света.

Григор Димитров също не е изключение. Страстта му към часовниците започва още на 17-годишна възраст. След като става шампион при юношите на Уимбълдън, той купува първия си механичен часовник с наградните си средства, пише SwissWatches Magazine. Това е модел на Romain Jerome - марка, която по онова време привлича внимание с използването на частици лунен прах в корпусите и циферблатите на своите часовници.

С течение на годините българският тенисист изгражда впечатляваща колекция от над 30 часовника. Самият Димитров признава, че винаги е бил привлечен от по-нестандартните модели и независимите производители, а не толкова от най-популярните тенденции на пазара.

През годините Димитров е свързван с някои от най-престижните имена в индустрията. На китката му са забелязвани модели на Rolex, Patek Philippe, MB&F, Richard Mille и други водещи производители. Днес най-тясната му връзка е с независимата швейцарска марка Bianchet - партньорство, което надхвърля рамките на традиционния рекламен договор и обединява общо разбиране за красота, майсторство и стремеж към съвършенство.

Bianchet Tourbillon B1.618 Openwork Carbon

През 2023 г. Григор Димитров се присъедини към швейцарската марка Bianchet като неин посланик. Оттогава най-често на китката на българския тенисист може да бъде видян именно с модела Tourbillon B1.618 Openwork Carbon.

Името на модела идва от числото 1.618 – математическата стойност на Златното сечение, смятано за символ на хармонията и съвършените пропорции. Тази концепция е заложена в цялостния дизайн на часовника, както и в подредбата на неговите основни елементи. Цената на часовника е около 60 000 евро.

Колекция, която не свършва с Bianchet

Макар днес името му да е тясно свързано с Bianchet, колекцията на Григор Димитров далеч не се ограничава до един производител. Според публикация в специализираното издание Big Moe Watches, посветена на колекцията на Григор Димитров, българският тенисист притежава някои от най-желаните модели на Rolex.

Rolex Explorer II

Снимка: Rolex

Сред моделите в колекцията на Димитров е Rolex Explorer II. Часовникът е създаден за хора, които често пътуват между различни часови зони - нещо напълно характерно за живота на тенисист от световния елит. Според данни на Big Moe Watches пазарната стойност на модела е между 15 000 и 20 000 долара.

https://businessnovinite.bg/bg-biznes/koi-sa-osnovnite-sponsori-na-grigor-dimitrov.html

Rolex Cosmograph Daytona

Снимка: Rolex

Димитров е свързван и с Rolex Cosmograph Daytona - един от най-разпознаваемите спортни часовници на швейцарската марка. Изработен от Everose злато и комбиниран с гумена каишка Oysterflex, моделът е оценяван на между 45 000 и 50 000 долара според актуалните пазарни данни.

Независимо от марката, часовниците остават част от интерес, който Димитров развива много преди да се превърне в едно от най-големите имена на световния тенис. Днес, наред с успехите на корта, тази страст продължава да бъде неизменна част от живота му извън спорта и още един щрих към образа на един от най-стилните тенисисти на своето поколение.