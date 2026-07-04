Сигналите в КЗК нараснали с 400% за година

Комисията за защита на конкуренцията се утвърди като национален регулатор, казва Росен Карадимов

Комисията за защита на конкуренцията се утвърди като активен, предвидим и публичен национален регулатор, който установява нарушения, но и анализира пазарните процеси в дълбочина, предлага управленски решения за преодоляване на структурните деформации в цели сектори на икономиката. Това заяви председателят на КЗК доц. Росен Карадимов пред БНТ.

По думите му най-ясното доказателство за възстановеното доверие към институцията е ръстът с 400% на постъпилите сигнали за последната една година.

„Този ръст е показателен в две посоки – от една страна, КЗК вече е видима институция, към която гражданите и бизнесът се обръщат с доверие, а от друга – той е симптом за натрупани проблеми и дефицит на държавност в редица обществени сфери. Получаваме множество сигнали, които дори не са в нашата компетентност, но хората ги изпращат до нас, защото очакват институционална реакция“, посочи доц. Карадимов.

Той подчерта, че КЗК е регулаторен, а не контролен орган. “Нашата задача е да навлизаме в дълбочината на процесите, да анализираме причините за нарушенията на конкуренцията и чрез експертните си анализи да предлагаме решения, които подобряват функционирането на цели сектори на икономиката“, заяви Карадимов.

По думите му именно този подход стои в основата на работата на Комисията през изминалата година в секторите на храните, горивата, фармацията и обществените поръчки.

Председателят на КЗК акцентира върху секторния анализ на веригата за доставки на хранителни стоки, който за първи път проследява причините за дисбалансите по цялата верига – от производителя до крайния потребител. Анализът показа сериозни структурни дисбаланси, при които българските земеделски производители се намират в значително по-слаба пазарна позиция, пише БГНЕС.

В резултат на анализа КЗК изготви пакет от 19 конкретни мерки и препоръки към изпълнителната и законодателната власт за подобряване на конкурентната среда в сектора. Сред тях са мерки за укрепване на позициите на земеделските производители, съкращаване на веригата на доставки, стимулиране на преките продажби и създаване на възможности за реализация на българска продукция чрез фермерски пазари в търговските вериги при условия, определяни от самите производители.

Паралелно с това Комисията вече образува производства срещу две търговски вериги за възможни нелоялни търговски практики, а впоследствие започна предварително проучване срещу други две търговски вериги. В резултат от анализа КЗК започна ревизия на вече разрешена концентрация на пазара на млечни продукти между „Тирбул“ ЕАД и „Обединена Млечна Компания“ ЕАД, за да се провери дали придобиващата компания изпълнява заявените ангажименти, които са били основен мотив за разрешаване на сделката. КЗК наложи и санкция от близо 310 000 евро на „Клас фуд“ ЕООД и „Алфа СД“ ООД за заблуждаващо предлагане на продукт, който съдържа над 95% немлечни мазнини, като масло.

Председателят на КЗК коментира и започналото предварително проучване на пазара на търговските обекти на летище „Васил Левски“ – София. „Когато потребителят няма реален избор, Комисията е длъжна да провери дали е налице злоупотреба с господстващо или съвместно господстващо положение“, заяви Карадимов.