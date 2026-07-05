Къде си заслужава да пътувате? Най-опитните пътешественици направиха своя избор

Те определят България като една от най-недооценените държави в света

От по-малко известни обекти на световното наследство на ЮНЕСКО до кулинарни дестинации, които си заслужава да бъдат посетени, това са препоръките на хора, които буквално са обиколили целия свят. През последните години, благодарение на нискотарифните авиокомпании и дистанционната работа, все повече хора пътуват, но съществува и общност от пътешественици, посетили всяка държава на планетата. Създадената през 2005 г. от Чарлз Вели платформа Most Traveled People им позволява да проследяват всички посетени места.

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За да стане част от тази общност, всеки кандидат преминава през стриктна проверка. Необходимо е да представи доказателства за посещения в 25 от най-труднодостъпните държави, сред които Сирия, Кирибати и Северна Корея, както и в още 25 държави, избрани на случаен принцип. Най-често доказателствата са паспортни печати, но се приемат и геомаркирани снимки с разпознаваеми забележителности. За по-стари пътувания могат да бъдат използвани и други доказателства, а в някои случаи се провежда интервю. Престоят единствено на летището не се счита за посещение. До момента са верифицирани 122 гросмайстори, част от които наскоро се срещнаха в Португалия, където Euronews Travel ги попита кои са любимите им места по света.

В Европа безспорният победител е Италия, която повече от половината участници определят като любимата си държава. Рим заема четвърто място сред любимите европейски градове, а Флоренция е десета. Италия печели и отличието за държава с най-добрата кухня в света, докато Неапол е сред най-препоръчваните градове за любителите на добрата храна. Един от участниците обяснява избора си с разнообразната култура и кухня на страната, като подчертава, че всеки регион предлага собствено вино, сирене, паста и местни специалитети. След Италия в класацията се нареждат Франция, Испания, Португалия и Гърция.

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Сред най-подценяваните европейски дестинации първото място заема Албания, следвана от Румъния. Балканите като цяло получават висока оценка, като сред най-недооценените държави попадат още Босна и Херцеговина, България и Черна гора. В категорията за подценени градове се открояват Белград и Сараево, а за най-недооценен град в Европа е определена Любляна в Словения.

Извън Европа най-голямата изненада е Иран, който оглавява класацията за любима държава, изпреварвайки Япония, останала на второ място. Следват Италия, Китай и Бразилия. Според участниците Иран често се възприема единствено през политическата призма, но всъщност предлага една от най-древните цивилизации, впечатляваща история, великолепни джамии, базари, градини и изключително гостоприемни хора. Сред най-недооценените държави в света освен Иран попадат още Йемен, Сао Томе и Принсипи, както и Папуа Нова Гвинея.

Най-пътувалите хора в света посочват и любимите си обекти от световното наследство на ЮНЕСКО. Освен емблематични места като Ангкор Ват, Петра и Великата китайска стена, в челните позиции попадат и по-малко известни забележителности като скалните църкви в Лалибела, Етиопия, и древният комплекс Нан Мадол в Микронезия. Като едни от най-впечатляващите места, които не бива да се пропускат, те препоръчват Националния парк Канайма във Венецуела, където се намира най-високият непрекъснат водопад в света, солената равнина Салар де Уюни в Боливия, която през дъждовния сезон се превръща в гигантско огледало, както и Антарктида.