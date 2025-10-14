Защо Иран и Русия задълбочават партньорството си със сделка за нов АЕЦ за 25 млрд. долара?

Също така Иран очаква доставката на 48 руски изтребители Су-35 и системи за ПВО

Русия и Иран подписаха споразумение на стойност 25 млрд. долара за изграждането на нова атомна електрическа централа от руската корпорация „Росатом“, съобщиха руски медии, позовавайки се на ирански източници. Сделката идва в момент на нарастващо напрежение между Техеран и Запада, след като Иран прекрати сътрудничеството си с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Междувременно Великобритания, Германия и Франция вече задвижиха процеса за възобновяването на санкциите срещу Иран, които бяха премахнати след ядреното споразумение през 2015 г.

Важно е да се отбележи, че проектът има не само енергиен, но и стратегически характер. Според анализатори, Москва използва ядреното партньорство, за да укрепи позициите си в Близкия изток и да засили натиска върху Запада, демонстрирайки способността си да играе роля на международен посредник в един от най-чувствителните региони в света.

Стратегически бартер

Някои експерти разглеждат сделката като част от по-широк бартерен механизъм между двете страни. Очакванията са енергийното сътрудничество да бъде един вид компенсация за доставките на ирански безпилотни апарати тип Shahed, използвани от руската армия в Украйна. Чрез тази взаимна зависимост Москва се опитва да ограничи ефекта на санкциите от ЕС и САЩ, а Техеран се възползва да получи достъп до руски технологии, които Западът му отказва.

Също така някои наблюдатели считат, че Кремъл се стреми да укрепи позициите си, в случай че Вашингтон и Техеран решат да подновят преговорите по ядреното споразумение. Целта на Русия е да се утвърди като посредник, за да има дипломатически лостове в региона. А това изглежда като единствения начин Русия да се опита да излезе от международната изолация, в която се намира от началото на войната в Украйна.

Опит за посредническа роля

Интересен дипломатически обрат настъпи, след като руският президент Владимир Путин обяви, че Израел е помолил Москва да предаде послание до Техеран, че не желае ескалация и цели намаляване на напрежението в региона. Изявлението идва на фона на засилените руски контакти с иранското ръководство и на възстановяването на иранското влияние след 12-дневния конфликт с Израел през юни, довел до смъртта на висши ирански командири и ядрени учени.

Тази дипломатическа динамика подчертава опита на Москва да се утвърди като неформален посредник между основни играчи в региона. Това е позиция, която Русия активно търси, за да влезе в ролята на регионален фактор в условията на влошени отношения със Запада.

Военни сделки и нови технологични амбиции на Иран

Изтекли руски отбранителни документи, публикувани от хакерската група Black Mirror, сочат, че Иран е подписал договор за 48 изтребителя Су-35 на обща стойност между 5 и 6 млрд. евро. Според данните, доставките са планирани за периода 2026–2028 г., като част от оборудването може да бъде сглобявано на иранска територия с участието на местния авиационен концерн. Подобно производство би означавало възраждане на иранската авиационна индустрия, която не е произвеждала бойни самолети от 70-те години насам.

Някои ирански депутати потвърдиха, че първите руски самолети вече са пристигнали в страната, а за дългосрочна модернизация се очакват именно Су-35, както и зенитни системи HQ-9 и С-400.

Скептицизъм в Техеран

Въпреки това част от иранския политически елит остава предпазлив. Високопоставени ирански официални лица, цитирани от местни медии, изразиха съмнение в надеждността на Москва, припомняйки, че Русия е предоставила С-400 на Турция, но не и на Иран. Според информация от иранския вестник Farhikhtegan, външният министър Абас Арагчи дори е предал лично послание на недоволство от върховния лидер Али Хаменей до президента Владимир Путин относно руската позиция по време на последния конфликт.

Ако данните за сделките бъдат потвърдени, те ще бележат най-мащабното военно и технологично сътрудничество между Русия и Иран за последните десетилетия. За Москва това е възможност да засили влиянието си в Близкия изток и да намери нови пазари за военната си индустрия. За Техеран това е шанс да намали зависимостта си от Запада и да се превърне в регионален фактор с реален военен капацитет. Всичко това бъди притеснения от редица страни в региона, които от години се стремят да ограничат иранското влияние, като засилва съмненията относно постигането на дълготраен мир и стабилност в Близкия изток.

Партньорството между двете страни изглежда не е просто икономическо, а стратегическо, като зад него вероятно са заложени дългосрочни цели. Но по всички личи, че общата им изолация от Запада се превръща в обединяващ фактор, който насърчава по-тясно сътрудничество.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN