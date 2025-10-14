1 USD
Свят Защо Иран и Русия задълбочават партньорството си със сделка за нов АЕЦ за 25 млрд. долара?

Защо Иран и Русия задълбочават партньорството си със сделка за нов АЕЦ за 25 млрд. долара?

Свят

Цветан Кръстев

Също така Иран очаква доставката на 48 руски изтребители Су-35 и системи за ПВО

Русия и Иран подписаха споразумение на стойност 25 млрд. долара за изграждането на нова атомна електрическа централа от руската корпорация „Росатом“, съобщиха руски медии, позовавайки се на ирански източници. Сделката идва в момент на нарастващо напрежение между Техеран и Запада, след като Иран прекрати сътрудничеството си с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Междувременно Великобритания, Германия и Франция вече задвижиха процеса за възобновяването на санкциите срещу Иран, които бяха премахнати след ядреното споразумение през 2015 г.

Важно е да се отбележи, че проектът има не само енергиен, но и стратегически характер. Според анализатори, Москва използва ядреното партньорство, за да укрепи позициите си в Близкия изток и да засили натиска върху Запада, демонстрирайки способността си да играе роля на международен посредник в един от най-чувствителните региони в света.

Една от най-големите нефтени рафинерии в Русия спря работа

Стратегически бартер

Някои експерти разглеждат сделката като част от по-широк бартерен механизъм между двете страни. Очакванията са енергийното сътрудничество да бъде един вид компенсация за доставките на ирански безпилотни апарати тип Shahed, използвани от руската армия в Украйна. Чрез тази взаимна зависимост Москва се опитва да ограничи ефекта на санкциите от ЕС и САЩ, а Техеран се възползва да получи достъп до руски технологии, които Западът му отказва.

Също така някои наблюдатели считат, че Кремъл се стреми да укрепи позициите си, в случай че Вашингтон и Техеран решат да подновят преговорите по ядреното споразумение. Целта на Русия е да се утвърди като посредник, за да има дипломатически лостове в региона. А това изглежда като единствения начин Русия да се опита да излезе от международната изолация, в която се намира от началото на войната в Украйна.

Опит за посредническа роля

Интересен дипломатически обрат настъпи, след като руският президент Владимир Путин обяви, че Израел е помолил Москва да предаде послание до Техеран, че не желае ескалация и цели намаляване на напрежението в региона. Изявлението идва на фона на засилените руски контакти с иранското ръководство и на възстановяването на иранското влияние след 12-дневния конфликт с Израел през юни, довел до смъртта на висши ирански командири и ядрени учени.

Тази дипломатическа динамика подчертава опита на Москва да се утвърди като неформален посредник между основни играчи в региона. Това е позиция, която Русия активно търси, за да влезе в ролята на регионален фактор в условията на влошени отношения със Запада.

Какви са причните за рязкото поскъпване на петрола?

Военни сделки и нови технологични амбиции на Иран

Изтекли руски отбранителни документи, публикувани от хакерската група Black Mirror, сочат, че Иран е подписал договор за 48 изтребителя Су-35 на обща стойност между 5 и 6 млрд. евро. Според данните, доставките са планирани за периода 2026–2028 г., като част от оборудването може да бъде сглобявано на иранска територия с участието на местния авиационен концерн. Подобно производство би означавало възраждане на иранската авиационна индустрия, която не е произвеждала бойни самолети от 70-те години насам.

Някои ирански депутати потвърдиха, че първите руски самолети вече са пристигнали в страната, а за дългосрочна модернизация се очакват именно Су-35, както и зенитни системи HQ-9 и С-400.

Скептицизъм в Техеран

Въпреки това част от иранския политически елит остава предпазлив. Високопоставени ирански официални лица, цитирани от местни медии, изразиха съмнение в надеждността на Москва, припомняйки, че Русия е предоставила С-400 на Турция, но не и на Иран. Според информация от иранския вестник Farhikhtegan, външният министър Абас Арагчи дори е предал лично послание на недоволство от върховния лидер Али Хаменей до президента Владимир Путин относно руската позиция по време на последния конфликт.

Сърбия сключва нов 3-годишен договор с Русия за доставки на природен газ

Ако данните за сделките бъдат потвърдени, те ще бележат най-мащабното военно и технологично сътрудничество между Русия и Иран за последните десетилетия. За Москва това е възможност да засили влиянието си в Близкия изток и да намери нови пазари за военната си индустрия. За Техеран това е шанс да намали зависимостта си от Запада и да се превърне в регионален фактор с реален военен капацитет. Всичко това бъди притеснения от редица страни в региона, които от години се стремят да ограничат иранското влияние, като засилва съмненията относно постигането на дълготраен мир и стабилност в Близкия изток.

Партньорството между двете страни изглежда не е просто икономическо, а стратегическо, като зад него вероятно са заложени дългосрочни цели. Но по всички личи, че общата им изолация от Запада се превръща в обединяващ фактор, който насърчава по-тясно сътрудничество.

