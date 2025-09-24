Сърбия сключва нов 3-годишен договор с Русия за доставки на природен газ

80% от вноса на газ в Сърбия през първите четири месеца на 2025 г. е бил от Русия

Изпълнителният директор на „Сърбиягаз“ Душан Баятович заяви на 23 септември, че преговорите за ново газово споразумение с руския „Газпром“ ще приключат тази седмица , а договорът ще бъде подписан през октомври.

В интервю за РТС Баятович обясни, че договорът ще бъде за срок от три години, като годишните количества ще възлизат на 2,5 милиарда кубически метра газ.

„Ще финализираме разговорите тази седмица, но газовото споразумение няма да бъде подписано през септември, а през октомври. През следващия месец ще удължим настоящото споразумение при същите условия, каквито имахме досега – тоест с нефтената формула и допълнителни количества,“ посочи директорът на „Сърбиягаз“, цитиран от БГНЕС.

Той отбеляза, че газовите резерви на страната могат да покрият потреблението за поне три месеца, но предупреди, че новият договор е обременен и от обявените от Европейската комисия нови санкции срещу Москва и руските компании.

Дългосрочният 10-годишен договор за доставка на природен газ от Русия за Сърбия изтече в края на май.

Секретариатът на Енергийната общност по-рано заяви пред Радио „Свободна Европа“, че Сърбия, като страна кандидат за ЕС и договаряща страна по Договора за Енергийната общност, трябва да избягва „заключването“ в ново дългосрочно газово споразумение с Русия.

Според данни на Републиканската статистическа служба 80% от вноса на газ в Сърбия през първите четири месеца на 2025 г. е бил от Русия. Тази зависимост е един от аргументите на Белград да не налага санкции срещу Москва, въпреки настояванията на ЕС страната да приведе външната и сигурностната си политика в съответствие с европейската.