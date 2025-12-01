BGN → EUR
Свят В Германия всеки шести се страхува, че AI ще му отнеме работата

В Германия всеки шести се страхува, че AI ще му отнеме работата

bTV Бизнес екип

В сектори на корпоративните услуги може да изчезнат приблизително 120 000 работни места

Всеки шести в Германия се опасява, че собственото му работно място може да бъде застрашено от изкуствен интелект (ИИ). Това показва специална извадка от доклада „Xing Arbeitsmarktreport 2025“. Според резултатите 16 % от анкетираните лично се страхуват, че ИИ ще им отнеме работата леко увеличение спрямо 2024 г. (14 %). Участниците са били помолени да оценят бъдещето на ИИ, като са им били предложени няколко възможни отговора, предава Welt.

Снимка: Getty Images / iStock

Значително по-голям дял – 29 % – смята, че ИИ по принцип ще направи много човешки работни места излишни. Най-нисък е делът сред групата на 25–34-годишните – 25 %, спрямо съответно 32 % при 18–24-годишните и 55–65-годишните, 29 % при 35–44-годишните и 28 % при 45–54-годишните.

По-младите респонденти по-скоро очакват, че ИИ ще отвори нови възможности за иновативни проекти и решения“. 27 % от хората до 34 години вярват в това, 30 % от 35–44-годишните и едва малко над 21 % от над 45-годишните.

Най-младият милиардер в света не си е взимал почивен ден от 3 години

Според проучването ИИ може да предизвика съществени преобразявания на пазара на труда, но общият брой работни места би останал стабилен. Приблизително 1,6 милиона позиции биха били засегнати от структурната промяна ще бъдат съкратени или създадени в рамките на наблюдавания период, пишат авторите в анализа на Института за изследване на пазара на труда и професиите (IAB) в Нюрнберг, Федералния институт за професионални изследвания и Дружеството за икономически структурни изследвания.

Най-голяма полза биха имали ИТ и информационните услуги, където нуждата от кадри може да нарасне с около 110 000 души. В сектори като корпоративните услуги обаче могат да изчезнат приблизително 120 000 работни места, се посочва в доклада.

