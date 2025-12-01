В Германия всеки шести се страхува, че AI ще му отнеме работата

В сектори на корпоративните услуги може да изчезнат приблизително 120 000 работни места

Всеки шести в Германия се опасява, че собственото му работно място може да бъде застрашено от изкуствен интелект (ИИ). Това показва специална извадка от доклада „Xing Arbeitsmarktreport 2025“. Според резултатите 16 % от анкетираните лично се страхуват, че ИИ ще им отнеме работата – леко увеличение спрямо 2024 г. (14 %). Участниците са били помолени да оценят бъдещето на ИИ, като са им били предложени няколко възможни отговора, предава Welt.

Снимка: Getty Images / iStock

Значително по-голям дял – 29 % – смята, че ИИ по принцип ще направи много човешки работни места излишни. Най-нисък е делът сред групата на 25–34-годишните – 25 %, спрямо съответно 32 % при 18–24-годишните и 55–65-годишните, 29 % при 35–44-годишните и 28 % при 45–54-годишните.

По-младите респонденти по-скоро очакват, че ИИ ще „отвори нови възможности за иновативни проекти и решения“. 27 % от хората до 34 години вярват в това, 30 % от 35–44-годишните и едва малко над 21 % от над 45-годишните.

Според проучването ИИ може да предизвика съществени преобразявания на пазара на труда, но общият брой работни места би останал стабилен. Приблизително 1,6 милиона позиции биха били засегнати от структурната промяна – ще бъдат съкратени или създадени в рамките на наблюдавания период, пишат авторите в анализа на Института за изследване на пазара на труда и професиите (IAB) в Нюрнберг, Федералния институт за професионални изследвания и Дружеството за икономически структурни изследвания.

Най-голяма полза биха имали ИТ и информационните услуги, където нуждата от кадри може да нарасне с около 110 000 души. В сектори като корпоративните услуги обаче могат да изчезнат приблизително 120 000 работни места, се посочва в доклада.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN