Една от най-големите нефтени рафинерии в Русия спря работа

Как ще повлияе това на производството на горива?

Нефтената рафинерия Кириши, една от най-големите в Русия, спря дейността на сектора си за дестилация на суров петрол, най-продуктивното си бизнес звено, след атаката с дрон на 4 октомври и последвалия пожар.

Според два неназовани добре информирани източника, възстановяването на сектора за дестилация на суров петрол в рафинерията Кириши се очаква след около месец. Това спиране на рафинерията Кириши може да доведе до лек спад в производството на петрол на фона на горивната криза в Русия, която е изправена пред недостиг на някои търсени горива поради продължаващите украински атаки с дронове срещу енергийната ѝ инфраструктура, пише сайтът Kurir.rs.

Секторът за дестилация на суров петрол в рафинерията Кириши CDU-6 има капацитет от осем милиона метрични тона годишно, т.е. 160 000 барела на ден, което е около 40 процента от общия капацитет за преработка в това съоръжение.

Според добре осведомени източници от петролната индустрия, тази рафинерия е преработила 17,5 милиона тона петрол през 2024 г., което представлява 6,6% от общия обем на преработка на петрол в Русия.

Миналата година тя е произвела два милиона тона бензин, 7,1 милиона тона дизел, 6,1 милиона тона мазут и 600 000 тона битум.

