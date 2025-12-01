Биткойн с нов рязък спад: Криптовалутата падна под 90 000 долара

Общата стойност на криптопазара е паднала с над 1 трилион долара

Биткойнът отново падна под 90 000 долара, като разшири загубите си след най-резкия си месечен спад от 2021 г., съобщава Reuters, цитирано от БТА.

Какво се случи?

Снимка: Getty Images / iStock

Криптовалутата падна с до 6,1%, но по-късно ограничи загубите. Към 11:42 българско време беше надолу с 5% до 86 754 долара, насочвайки се към най-големия си еднодневен спад от месец и оставайки близо до осеммесечното дъно от 80 553 долара, достигнато през ноември по време на търговията. На 27 ноември стойността криптоактивът се покачи до ниво от 91 425 долара.

Биткойнът загуби над 18 000 долара през миналия месец – най-голямата му загуба от май 2021 г., когато редица криптовалути се сринаха.

Поради относително кратката история на биткойна няма ясна сезонност за поведението му през декември, допълва Reuters. От 2012 г. средното му повишение през месеца е около 9,7%, което го нарежда на трето място по резултат след октомври (16,6%) и септември, който е най-слабият месец със среден спад от 3,5%.

Пазарът на крипто

Анализатори посочват, че по-важна в момента е силната корелация на биткойна с фондовия пазар. „Биткойн е водещ индикатор за общия риск-апетит и спадът му не вещае добро за акциите в началото на месеца“, заяви Кетлин Брукс от Екс Ти Би (XTB). Тя отбеляза, че няма очевиден двигател за спада от днес.

Етер, втората по пазарна стойност криптовалута, поевтиня с 6 на сто до 2840 долара, след като загуби около 22% от стойността си през ноември – най-големия му спад от февруари.

Общата стойност на криптопазара е паднала с над 1 трилион долара, след като по-рано през годината достигна рекордно равнище от около 4,3 трилиона долара според CoinGecko. Борсово търгуваните фондове със спот биткойн в САЩ отчетоха рекордни отливи от 3,43 млрд. долара през ноември по данни на LSEG. От началото на годината нетните потоци към тях са 21 млрд. долара.

