Какви са причните за рязкото поскъпване на петрола?

Тръмп изрази недоволство от това, че Китай и Индия продължават да купуват руски петрол

Цените на петролните фючърси отбелязват ръст за трета поредна търговска сесия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп засили тона си спрямо Русия. В свое изказване той заяви, че страните от НАТО следва да свалят руски самолети, които навлизат в тяхното въздушно пространство. Освен това показа по-уверена позиция относно възможността на Украйна да извоюва победа във войната и отново подчерта нуждата от ограничаване на енергийните доставки от Русия към Европа, предава БНР.

Снимка: iStock

Тръмп изрази недоволство от това, че Китай и Индия продължават да купуват руски петрол, като ги нарече основни поддръжници на войната. Той също така остро разкритикува факта, че дори някои страни от НАТО все още не са прекъснали доставките на руска енергия. Паралелно с това, по-късно бяха оповестени данни от Американския петролен институт, според които петролният запас в САЩ е намалял с 3,8 милиона барела за седмица, което засили притесненията за възможно ограничаване на предлагането.

В резултат на тези фактори, петролните фючърси нараснаха с между 1,6% и 1,8% по време на вчерашната търговия, а тенденцията на поскъпване продължава и днес. Към 11:00 ч. българско време фючърсите на сорта Брент се покачват с 0,55% и отново преминават границата от 68 долара за барел, докато тези на американския лек суров петрол WTI се увеличават с 0,45%, достигайки 63,70 долара за барел.

Междувременно Русия разглежда възможността да въведе ограничения върху износа на дизелово гориво за някои компании, след поредна вълна от украински дронови атаки срещу енергийната ѝ инфраструктура. Сред обектите на атаките е и нефтохимическият комплекс „Салават“ в Башкортостан, който беше ударен за втори път в рамките на седмица. Комплексът, собственост на „Газпром“, произвежда широк спектър от петролни и химически продукти.

Украинските удари се засилват в момент, когато дипломатическите преговори с Москва изглеждат в задънена улица. По-рано този месец бе атакувана и рафинерия в град Уфа. Според източници на Ройтерс, намаленото производство в рафинериите, в съчетание с високите лихвени проценти, пречи на частните бензиностанции в Русия да поддържат необходимите запаси, което води до недостиг на определени видове горива на местния пазар.