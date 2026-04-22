Важна промяна при чекиране на голяма нискотарифна авиокомпания

Промяната влиза от 10 ноември

Ryanair обяви промяна, която ще засегне част от пътниците ѝ по всички летища в мрежата на авиокомпанията. От вторник, 10 ноември, услугите за чекиране на летище и оставяне на багаж ще приключват 60 минути преди планирания час на излитане, вместо досегашните 40 минути, съобщават в официалния сайт на компанията.

Защо се въвежда промяната?

Снимка: Getty/Istock

Целта е да се даде повече време на пътниците да преминат през често натоварените опашки за сигурност и паспортен контрол, които в пикови моменти водят до закъснения и изпускане на полети. Макар случаите да са малко, от компанията искат да сведат този риск до минимум.

Системи за самообслужване на почти всички летища

Промяната идва след мащабно внедряване на киоски за самообслужване за багаж. До октомври над 95% от летищата, обслужвани от Ryanair, ще разполагат с такива устройства. Тези системи са напълно интегрирани с мобилното приложение на авиокомпанията и позволяват на пътниците да регистрират багажа си самостоятелно, да отпечатат етикетите за багаж на място и да намалят времето за чакане на гише. Резултатът е по-бързо обслужване и по-кратки опашки.

Кои пътници ще бъдат засегнати?

Около 20% от клиентите на Ryanair избират да пътуват с регистриран багаж. Именно за тях е предназначена тази 20-минутна корекция, която ще им осигури повече време да стигнат спокойно до изхода за качване.

Останалите 80% от пътниците, които пътуват само с ръчен багаж и се чекират онлайн предварително, няма да усетят никаква разлика. Те ще продължат да преминават директно към проверките за сигурност и след това към своя гейт.

Какво казват от компанията?

Маркетинг директорът на Ryanair, Дара Брейди, коментира:

„От 10 ноември чекирането на летището и оставянето на багаж ще приключват 60 минути преди излитане. Това ще даде на онези 20% от нашите клиенти, които регистрират багаж, повече време да преминат през опашките за сигурност и паспортен контрол и да стигнат навреме до своя гейт – особено в натоварени периоди, когато тези опашки могат да бъдат по-дълги.“

Той допълва, че внедряването на киоски за самообслужване ще ускори процеса още повече и ще намали нуждата от чакане на гише.

Какво означава това на практика?

Снимка: Getty Images / iStock

Ако пътувате с регистриран багаж с Ryanair след 10 ноември трябва да сте на гишето най-късно 60 минути преди полета. Препоръчително е да използвате приложението и системата за селф чекин за по-бързо обслужване. Ако сте само с ръчен багаж – няма промяна за вас.