Тази авиокомпания пуска капсули за спане с двуетажни легла

Air New Zealand е една от най-известните компании за дълги пътувания, а през 2011 г. въвежда своя Skycouch – ред седалки в икономична класа, които могат да се превърнат в легло. Сега авиокомпанията прави следваща стъпка с дългоочакваното въвеждане на Skynest – система от шест капсули тип двуетажни легла, които могат да бъдат резервирани от пътници в икономична и премиум икономична класа. Концепцията, представена за първи път през 2020 г., ще бъде достъпна за определени ултра-дълги полети между Ню Йорк и Окланд от ноември тази година, като резервациите започват от 18 май.

Капсулите Skynest се намират на борда на Boeing 787-9 във версия V5 на авиокомпанията. На всеки полет ще има само две сесии, което означава ограничена наличност предвид 52 места в премиум икономична класа и още 120 в икономична. Според компанията, тези сесии са съобразени с естествените цикли на съня, така че да позволят плавно отпускане, заспиване и събуждане, а при полети с продължителност около 17 часа е възможно в бъдеще да се добавят още, предава Еuronews.

Главният изпълнителен директор на Air New Zealand Никил Равишанкар подчертава, че за отдалечена страна като Нова Зеландия пътуването е ключово. Туризмът носи около 46 милиарда новозеландски долара, но растежът зависи от готовността на хората да прекарват дълги часове във въздуха. По думите му Skynest е създаден именно за да направи тези полети по-поносими и удобни.

Кабината Skynest е разположена между икономичната и премиум икономичната класа. Всяка капсула разполага с матрак в пълна дължина, възглавница, чаршафи и одеяло, които се подменят след всяка сесия, както и предпазен колан. Пътниците могат да се изолират чрез завеса за поверителност, но имат и бутон за връзка с екипажа при нужда.

Допълнително удобство осигуряват лампа за четене, лично пространство за съхранение и портове за зареждане USB-A и USB-C. В цената е включен и комплект „Nestcessities“, който съдържа маска за очи, тапи за уши, чорапи и продукти за грижа за кожата от новозеландската марка Aotea.