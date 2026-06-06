„Малката Тоскана“ е скрита само на крачка от Белград

В Сърбия има места, където темпото на живот се променя напълно веднага щом излезете от колата. Където никой не бърза, където кафето се пие дълго, обядът продължава с часове, а денят преминава между лозя, стари фасади и гледки към Дунав. Точно такъв е Сремски Карловци - малък град във Войводина, който много хора все по-често наричат ​​„малка Тоскана“.

На по-малко от час път с кола от Белград се крие място, което напомня повече за северната част на Италия, отколкото за типично уикенд пътуване в Сърбия. Барокова архитектура, тесни тихи улички, винарски изби, хълмове, пълни с лозя, и по-бавен ритъм на живот придават на Карловци атмосфера, която кара хората да идват тук, за да се откъснат от шума, а не за класическа туристическа обиколка. За разлика от дестинациите, които са пренаселени през последните години, Сремски Карловци все още има онази стара, спокойна атмосфера на войводински град, пише Kurir.rs. Тук денят може да бъде прекаран в спокойна разходка без особен план от централния площад и старата гимназия до гледните точки и винарските изби, скрити сред къщите.