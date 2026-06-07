Децата с висока емоционална интелигентност правят тези 7 неща

Изводите са от направено проуване

Много родители са фокусирани върху отглеждането на умни деца. Но емоционалната интелигентност или способността да разбирате, да се ориентирате и да изразявате емоциите си по здравословен начин, ще засили устойчивостта и умствената сила на вашето дете много повече от всеки бележник. "Добрата новина е, че можете да видите как се развива в реално време. Като съзнателен родителски коуч, работил с над 200 деца, се опитвам да търся признаци, че дете се чувства достатъчно емоционално сигурно, за да остане свързано със себе си", казва сертифицираният коуч Рийм Руда.

Ето седем признака, че детето ви изгражда емоционална интелигентност.

Те ​​могат да назоват това, което чувстват

Здравословен знак е, ако детето ви може да каже неща като „Разочарован съм“, вместо да хвърля играчка, или „Чувствам се изоставен“, вместо да се затваря. Това означава, че е развило емоционален речник. Това е един от най-ранните показатели за емоционална интелигентност, защото чувствата с имена се превръщат в чувства, които могат да бъдат обработени, вместо да бъдат проявени, пише Make it.

Винаги се старая да признавам емоциите на детето си, вместо да ги отхвърлям с фрази като „добре си“ или „спри да плачеш“.

Те идват при вас, когато нещо не е наред

Ако детето ви идва при вас със силни чувства – разхвърляните, неудобните, това означава, че ви се доверява и се чувства сигурно с вас. Децата се отварят, когато опитът им ги е научил, че няма да бъдат засрамвани, наказвани или емоционално изоставяни за това, което чувстват.

Те могат да преживеят разочарование, без да се разпадат

Емоционално интелигентните деца преминават през разочарование. Те могат да плачат след загуба на игра или да се чувстват разстроени, когато отговорът е „не“. Но в крайна сметка се възстановяват.

Бъдете търпеливи и позволете на детето си да изпита тези неприятни чувства, вместо да го пришпорвате.

Те забелязват как се чувстват другите хора

„Мамо, тъжна ли си?“ „Това дете изглежда самотно.“

Способността да се забелязват емоционални промени у другите е ключова част от развиването на емпатия, една от най-висшите форми на емоционална интелигентност. Децата усвояват емоционална осъзнатост, като са около възрастни, които я моделират последователно.

Те могат да се извиняват

Не говоря за принудителни извинения, при които казват „Съжалявам“, просто за да избегнат последствия. Едно наистина емоционално интелигентно дете може да разпознае например дали е наранило някого. То ще иска да поправи нещата.

Това изисква самосъзнание и емпатия. То отразява и това, което е преживяло самото дете. Децата, които получават поправяне, стават деца, способни да го дадат.

Те могат да поискат това, от което се нуждаят

„Имам нужда от прегръдка.“ „Мога ли да остана за минутка сам?“ „Можеш ли да седнеш с мен?“

Много възрастни се затрудняват да изразят директно емоционалните си нужди. Така че, когато едно дете може да направи това, това е мощен знак за емоционална интелигентност. Обикновено означава, че е било в среда, където на нуждите е било отговаряно достатъчно често, така че да се чувства безопасно да пита.

Те не чувстват, че трябва да се представят пред вас

Това може би е най-пренебрегваният знак от всички. Емоционално интелигентните деца не прекарват детството си в постоянно управление на емоционалната атмосфера около тях, нито се потискат, за да поддържат връзка с вас.