Искаш влак вместо самолет? „Каменната ера“ на билетите в ЕС те връща във въздуха

Половината от най-натоварените въздушни маршрути в ЕС нямат работеща влакова алтернатива

Нов доклад установява, че европейската система за резервиране на билети за влак от „каменната ера“ прави ненужно трудно за пътуващите да избегнат замърсяващи полети.

Резервирането на еквивалентни билети за влак е „трудно или невъзможно“ по почти половината от най-натоварените международни въздушни маршрути на ЕС, показва анализ на мозъчния тръст „Транспорт и околна среда “ (T&E), пише The Guardian.

Какво показват данните?

Докладът установява, че популярни полетни маршрути като Лисабон-Мадрид или Барселона-Милано не могат да бъдат резервирани от уебсайта на нито един железопътен оператор, докато връзки като Париж-Рим и Амстердам-Милано могат да бъдат резервирани само от един от операторите.

Авиацията е един от най-трудните сектори на икономиката за почистване с технологични решения, а емисиите ѝ от газове, затоплящи планетата, се очаква да се увеличат рязко, тъй като индустрията се стреми да удвои пътническия си трафик до 2050 г.

Анализаторите са разгледали лекотата на закупуване на билети за влак по 30-те най-натоварени международни въздушни маршрута в ЕС – с изключение на пътуванията до острови и маршрути с дължина над 1500 км – и са установили, че пътниците не са могли да закупят билети, покриващи цялото пътуване, по 20% от тях. Билети са били налични само от един от железопътните оператори по още 27% от маршрутите.

„Този ​​доклад разкрива система от „каменната ера“, при която големите оператори често дори не успяват да покажат – камо ли да продават – наличните трансгранични връзки или по-евтините тарифи на конкурентите“, каза Брайън Колфийлд, изследовател на транспорта в Тринити Колидж Дъблин, който не е участвал в изготвянето на доклада.

„Структурно затрудняваме избора на по-екологичен вариант дори за най-климатизираните пътници.“

Пътниците са склонни да резервират билети от уебсайтовете на доминиращия оператор в тяхната страна, като например Deutsche Bahn в Германия или SNCF във Франция. Докладът установява, че в цяла Европа съществуващите оператори не продават билети на конкурентите си по 86% от маршрутите, където съществува конкуренция, докато по 59% от маршрутите алтернативата дори не е показана.

Миналата година анкета на YouGov, поръчана от T&E, установи, че 61% от пътуващите с влак на дълги разстояния са избягвали пътувания поради трудността при резервирането на билет. Повече от 40% са заявили, че биха пътували по-често с влак, ако резервирането на билети беше по-лесно.

Европейската комисия планира да публикува единен пакет за билети на 13 май като част от обещанието си да позволи на европейците да пътуват по-лесно из целия континент и да се ползват със защита на потребителите, докато правят това.

Констатациите се основават на доклад на Грийнпийс от август, който е изследвал 109 трансгранични маршрута в Европа и е установил, че влаковете са по-добри от самолетите по цена само по 39% от маршрутите.