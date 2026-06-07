Посетителите на този курорт ще получават улики, за да търсят златно кюлче по време на престоя си

Стойността на кюлчето е 20 000 евро

Любителите на необичайните пътешествия имат нова причина да посетят финландска Лапландия това лято. Ски курортът Леви организира специално търсене на съкровища, чиято награда е скрито златно кюлче на стойност 20 000 евро. Инициативата съвпада с периода на полунощното слънце, когато от края на май до края на юли слънцето практически не залязва и осигурява повече време за търсене на открито, предава Еuronews.

От 18 юни посетителите ще получават поредица от улики, които ще ги водят из различни части на Леви в издирване на ценната награда. Всяка нова подсказка ще насочва участниците към различни забележителности, включително пешеходни и велосипедни маршрути, както и към други активности, характерни за летния сезон. Златното кюлче може да бъде открито по всяко време, но всяка следваща улика ще улеснява търсенето, като последната ще бъде публикувана на 22 август.

Снимка: Getty Images / iStock

„Леви е известен най-вече със зимния си сезон, но северното лято все още остава непознато за много хора“, казва Сату Песонен, главен изпълнителен директор на Visit Levi. По думите ѝ инициативата има за цел да даде на туристите още една причина да посетят района в периода, когато слънцето не залязва, а хълмистият пейзаж разкрива съвсем различно лице. Желаещите могат да се включат в играта чрез уебсайта Midnight Sun Hunt.

Ловът на съкровища се организира съвместно от Visit Levi и компанията за добив на злато Agnico Eagle Finland, базирана в Китила. Целта е не само да се привлече интерес към региона, но и да се насърчи развитието на Леви като устойчива туристическа дестинация. Организаторите уточняват, че няма да се налага копаене за откриването на златното кюлче и участниците трябва да се придържат към определените за търсене зони.

Полунощното слънце е природен феномен, характерен за летните месеци в районите северно от Северния полярен кръг и южно от Антарктическия кръг, където слънцето не залязва напълно. В Северна Европа това явление може да се наблюдава на места като норвежкия архипелаг Свалбард, части от Гренландия, както и в градове като Тромсьо и Рейкявик.

През зимата същите региони преживяват обратното явление – полярната нощ, когато слънцето не се показва над хоризонта. Именно тогава условията са особено благоприятни за наблюдение на северното сияние, което привлича хиляди посетители всяка година.