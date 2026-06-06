Защо в тази наша съседка може да получите безплатен десерт?

Винаги трябва да приемате почерпката

Ако това лято планирате да посетите Гърция, не бъдет изненадани, ако в някой ресторант получите безплатен десерт. Гърците се славят със своето гостоприемство и много често се случват да дават безплатни десерти на своите клиенти.

Това по-често се случва в традиционните гръцки таверни, а не в луксозните туристически заведения.

Този жест те наричат „керазма“ т.е. „почерпка.

Какво правите, когато получите „керазма“?

Винаги приемайте, разбира се. Бъдете благодарни и се наслаждавайте! В случай че „керазмата“ е изпратена от някой, който иска да флиртува с вас, можете или да приемете, или да откажете учтиво.

На Крит отказът не се препоръчва. Критяните са много настоятелни и се обиждат, когато им бъде отказано.

Когато „керазма“ бъде приета, вдигате чашата си към човека, който я е поръчал (сервитьорът ще ви я покаже) и просто кимате и/или се усмихвате в зависимост от това докъде искате да стигнете.