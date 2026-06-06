×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.164 BGN
Петрол
85.32 $/барел
Bitcoin
$60,060.8
Последвайте ни
1 USD
1.164 BGN
Петрол
85.32 $/барел
Bitcoin
$60,060.8
Свят Защо в тази наша съседка може да получите безплатен десерт?

Защо в тази наша съседка може да получите безплатен десерт?

Свят

bTV Бизнес екип

Винаги трябва да приемате почерпката

Ако това лято планирате да посетите Гърция, не бъдет изненадани, ако в някой ресторант получите безплатен десерт. Гърците се славят със своето гостоприемство и много често се случват да дават безплатни десерти на своите клиенти.

Това по-често се случва в традиционните гръцки таверни, а не в луксозните туристически заведения.

Този жест те наричат „керазма“ т.е. „почерпка.

Къде гиросите в Гърция са най-скъпи и къде най-евтини?

Какво правите, когато получите „керазма“?

Винаги приемайте, разбира се. Бъдете благодарни и се наслаждавайте! В случай че „керазмата“ е изпратена от някой, който иска да флиртува с вас, можете или да приемете, или да откажете учтиво.

На Крит отказът не се препоръчва. Критяните са много настоятелни и се обиждат, когато им бъде отказано.

Когато „керазма“ бъде приета, вдигате чашата си към човека, който я е поръчал (сервитьорът ще ви я покаже) и просто кимате и/или се усмихвате в зависимост от това докъде искате да стигнете.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

„Малката Тоскана“ е скрита само на крачка от Белград
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Българската компания, която отглежда милиарди ларви, за да възстанови почвата
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Токът поскъпва от 1 юли. Може ли панел на балкона да ни свали сметката с 30% на годишна база?
Стефани Боова

Стефани Боова

Как евтината работна ръка влияе на световната икономиката?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата