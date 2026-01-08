BGN → EUR
Свят Удобства, които много хотели предлагат, но туристите забравят да си поискат

Удобства, които много хотели предлагат, но туристите забравят да си поискат

Свят

Десислава Боцева

Ето за какво може да попитате следващия път, когато пътувате

С постоянно променящите се правила за багажа в самолетните билети, пътуващите често трябва да правят трудни избори какво да носят и какво да оставят у дома. За щастие, хотелите са забелязали това и обикновено предлагат безплатни удобства, за които повечето гости никога не биха се сетили да поискат.

„Често се сблъскваме с гости, които или забравят, или избират да оставят определени удобства, които просто не се вписват в списъка“, казва Джун Чанг, помощник-генерален мениджър в хотел Kimpton George във Вашингтон. „В крайна сметка искаме гостите да се чувстват по най-добрия начин, докато отсядат при нас, и ако нашите удобства могат да освободят малко място в куфара за сувенири и незабравими спомени, това е още по-добре.“

Превръщат бивша резиденция на Тодор Живков в луксозен хотел

Лични принадлежности

Travel + Leisure попита повече от дузина хотели какво предлагат и установи, че повечето хотели имат основни неща като зарядни за телефони, четки за зъби, паста за зъби, самобръсначки, дезодорант, вода за уста и гребени. Много хотели също така държат под ръка кърпички за грим, шапки за душ, нокторезачки, пинсети и продукти за женска хигиена. Комплектите за шиене и ролки за мъх са сред най-универсално достъпните, но рядко търсени артикули.

Хотелите често предоставят ютии, парогенератори, сешоари, маши и преси за коса – доста удобно, предвид скорошната забрана на TSA за безжични инструменти за коса. Ако сте международен пътешественик, е добре да попитате какви адаптери за щепсели и преобразуватели на напрежение се прсведлагат в хотела, преди да закупите свои собствени – това може да ви спести няколко допълнителни долара. Преди обаче да решите да оставите каквито и да е основни неща у дома, е добре да се обадите предварително и да проверите какво всъщност има хотелът.

Дребните удобни артикули могат да имат голямо значение: помислете за балсам за устни, крем за бръснене, кърпички за премахване на петна, антистатичен спрей, ленти за коса и дори одобрени торбички с течност за вашия обратен полет. Инициативата на Kimpton's Forgot It? We Got It прави всички тези неща достъпни в избрани хотели, включително Hotel Monaco D.C. и Hotel George. В обектите, където се допускат домашни любимци, често се предлагат торби за боклук, купички за вода и дори лакомства за четириноги гости.

Нов знак за качество ще отличава хотелите с добра репутация

Поправки и дрехи

Освен основните тоалетни принадлежности, много хотели предлагат комплекти и услуги за „спасяване на гардероба“. Обектите, вариращи от бутикови хотели до луксозни курорти, поддържат резервни дрехи, като вратовръзки, папионки, тъмни чорапи, чорапогащи, колани и модни ленти. Някои екипи от консиерж могат дори да ви помогнат да усъвършенствате възела на папионка преди вечерно събитие или дискретно да зашиете копчета.

Waldorf Astoria Monarch Beach в Дана Пойнт, Калифорния, предлага услугата още по-високо ниво с безплатно пране на спортни принадлежности, което включва две ризи, два чифта панталони или шорти, един спортен сутиен и един чифт чорапи, дневно на стая.

Можете дори да персонализирате съня си. Менютата с възглавници стават все по-често срещани, като опциите варират от ултра меки до екстра твърди, хипоалергенни и дори възглавници за тяло за бременни пътуващи. Често се предлагат машини за бял шум и овлажнители, както и допълнителни одеяла, пречистватели на въздух и затъмняващи завеси или маски за сън.

Hotel Rockaway + Spa в Куинс, Ню Йорк, предлага тапи за уши, както и подбрана селекция от възглавници. Междувременно в Япония, Six Senses Kyoto предлага традиционни японски торбички за топла вода, които затоплят леглото и успокояват болките в мускулите след ден, прекаран в разглеждане на забележителности.

Най-великите хотели и курорти в света за 2025 г.

Необходими семейни неща

От всички хотелски удобства, които можете да поискате, вероятно ще имате най-много възможности за избор, когато става въпрос за неща за децата. Креватчета, детски кошари, столчета за хранене и предпазни огради за легла са стандартни предложения в повечето семейни хотели. Много хотели дори предлагат бебефони, затоплящи устройства за шишета, маси за повиване, стерилизатори, безопасни за бебета тоалетни принадлежности за баня и дори пелени.

