Удобства, които много хотели предлагат, но туристите забравят да си поискат

Ето за какво може да попитате следващия път, когато пътувате

С постоянно променящите се правила за багажа в самолетните билети, пътуващите често трябва да правят трудни избори какво да носят и какво да оставят у дома. За щастие, хотелите са забелязали това и обикновено предлагат безплатни удобства, за които повечето гости никога не биха се сетили да поискат.

„Често се сблъскваме с гости, които или забравят, или избират да оставят определени удобства, които просто не се вписват в списъка“, казва Джун Чанг, помощник-генерален мениджър в хотел Kimpton George във Вашингтон. „В крайна сметка искаме гостите да се чувстват по най-добрия начин, докато отсядат при нас, и ако нашите удобства могат да освободят малко място в куфара за сувенири и незабравими спомени, това е още по-добре.“

Лични принадлежности

Travel + Leisure попита повече от дузина хотели какво предлагат и установи, че повечето хотели имат основни неща като зарядни за телефони, четки за зъби, паста за зъби, самобръсначки, дезодорант, вода за уста и гребени. Много хотели също така държат под ръка кърпички за грим, шапки за душ, нокторезачки, пинсети и продукти за женска хигиена. Комплектите за шиене и ролки за мъх са сред най-универсално достъпните, но рядко търсени артикули.

Хотелите често предоставят ютии, парогенератори, сешоари, маши и преси за коса – доста удобно, предвид скорошната забрана на TSA за безжични инструменти за коса. Ако сте международен пътешественик, е добре да попитате какви адаптери за щепсели и преобразуватели на напрежение се прсведлагат в хотела, преди да закупите свои собствени – това може да ви спести няколко допълнителни долара. Преди обаче да решите да оставите каквито и да е основни неща у дома, е добре да се обадите предварително и да проверите какво всъщност има хотелът.

Дребните удобни артикули могат да имат голямо значение: помислете за балсам за устни, крем за бръснене, кърпички за премахване на петна, антистатичен спрей, ленти за коса и дори одобрени торбички с течност за вашия обратен полет. Инициативата на Kimpton's Forgot It? We Got It прави всички тези неща достъпни в избрани хотели, включително Hotel Monaco D.C. и Hotel George. В обектите, където се допускат домашни любимци, често се предлагат торби за боклук, купички за вода и дори лакомства за четириноги гости.

Поправки и дрехи

Освен основните тоалетни принадлежности, много хотели предлагат комплекти и услуги за „спасяване на гардероба“. Обектите, вариращи от бутикови хотели до луксозни курорти, поддържат резервни дрехи, като вратовръзки, папионки, тъмни чорапи, чорапогащи, колани и модни ленти. Някои екипи от консиерж могат дори да ви помогнат да усъвършенствате възела на папионка преди вечерно събитие или дискретно да зашиете копчета.

Waldorf Astoria Monarch Beach в Дана Пойнт, Калифорния, предлага услугата още по-високо ниво с безплатно пране на спортни принадлежности, което включва две ризи, два чифта панталони или шорти, един спортен сутиен и един чифт чорапи, дневно на стая.

Можете дори да персонализирате съня си. Менютата с възглавници стават все по-често срещани, като опциите варират от ултра меки до екстра твърди, хипоалергенни и дори възглавници за тяло за бременни пътуващи. Често се предлагат машини за бял шум и овлажнители, както и допълнителни одеяла, пречистватели на въздух и затъмняващи завеси или маски за сън.

Hotel Rockaway + Spa в Куинс, Ню Йорк, предлага тапи за уши, както и подбрана селекция от възглавници. Междувременно в Япония, Six Senses Kyoto предлага традиционни японски торбички за топла вода, които затоплят леглото и успокояват болките в мускулите след ден, прекаран в разглеждане на забележителности.

Необходими семейни неща

От всички хотелски удобства, които можете да поискате, вероятно ще имате най-много възможности за избор, когато става въпрос за неща за децата. Креватчета, детски кошари, столчета за хранене и предпазни огради за легла са стандартни предложения в повечето семейни хотели. Много хотели дори предлагат бебефони, затоплящи устройства за шишета, маси за повиване, стерилизатори, безопасни за бебета тоалетни принадлежности за баня и дори пелени.

