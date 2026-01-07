Превръщат бивша резиденция на Тодор Живков в луксозен хотел

Вижте как е изглеждала резиденцията преди и колко струва престоят днес

Старата резиденция на Тодор Живков, която се намира в Нареченски бани днес е превърната в луксозен хотел, който приветства гости от цялата страна. Хотелът е разположен в Родопите в близост до курорта Нареченски бани. Този район е известен със своя уникален микроклимат, кристално чист въздух, богат на отрицателни йони, и радонова минерална вода с доказани лечебни свойства. От векове това място привлича хора, търсещи здраве, баланс и възстановяване.

Кога е построена сградата?

Снимка: Villa Rossa

Сградата, в която днес се помещава Villa Rossa, има силен исторически заряд. Построена в периода 1959–1963 г., тя е бивша резиденция на Тодор Живков – място за уединение и прием на високопоставени гости. Сред тях е и японският министър-председател Такео Фукуда. Това разбираме от официалния сайт на хотела. След тежката катастрофа през 1973 г. Людмила Живкова прекарва седем месеца именно тук.

През годините имотът сменя предназначението си, но постепенно сградният фонд се амортизира и изпада в лошо състояние. Това налага цялостна реконструкция, която да съхрани духа на мястото и да го адаптира към съвременните изисквания.

Архитектура между минало и настояще

Снимка: Villa Rossa

Сграсата е реставрирана по начин, по който да „запази историята и в същото впеме да се влее съвременен лукс и комфорт“. Целта е архитектурното наследство да се адаптира през призмата на новото и за вдъхне нов живот чрез съвременна естетика и устоючивост.

Снимка: Villa Rossa

Реализацията отнема четири години и е резултат от съвместната работа на италианското архитектурно студио с водещ архитект Алберто Каручи и българското студио KSHTA.

Снимка: Villa Rossa

Колко струва престоят?

Снимка: Villa Rossa

Справка в сайта за резервации показва, че цената на един уикенд за двама струва варира от най-евтината 520.25 (266 евро) за двойна стая с тераса до супер вила на цена от 1,300,63 лв. (665 евро).

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN