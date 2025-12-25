Най-великите хотели и курорти в света за 2025 г.

Някои от тях са истински съкровища

Искали ли сте някога да надникнете в живота на „другата половина“ – онзи, който обикновено виждаме само в сериали като „Белият лотос“ или в Pinterest папката „Ако спечеля от лотарията“? Ако отговорът е „да“, достатъчно е да разлистите края на годината на Condé Nast Traveller (CNT) и да се отправите директно към легендарния Златен списък.

Там се събират най-зашеметяващите хотели и курорти в света – места, които са почти безупречни във всяко отношение. CNT не прави компромиси: храната трябва да е изключителна, локацията – идеална за търсеното преживяване, а обслужването – на ниво, което оставя спомен за цял живот. Ако нещо е просто „добро“, а не „съвършено“, мястото няма шанс да попадне в селекцията.

За онези, които могат да си позволят поне кратко бягство в света на ултралукса, Златният списък е истински Свети Граал – от басейни с гледка към Амалфийското крайбрежие до уединени убежища в сърцето на Киото. Ето няколко от най-впечатляващите хотели от тазгодишната селекция.

Европа

The Connaught, Лондон, Великобритания

Истинска икона на разкоша в сърцето на Мейфеър, The Connaught е в бизнеса от близо 200 години. Интериорът е олицетворение на класическия лукс – махагон, ръчно бродирани детайли, униформени икономи. И все пак, както отбелязва CNT, тук всеки гост получава „земно, човешко обслужване“. Цените започват от 970 евро на нощ.

Cap Rocat, Майорка, Испания

Разположен в бивша военна крепост, Cap Rocat се простира на 74 акра, но предлага едва 30 апартамента. Резултатът е абсолютна интимност и усещане, че между вас и морето няма нищо. Подземният спа център е описан като място, което носи спокойствие, сравнимо с малко други по света. Нощувките започват от 833 евро.

Mandarin Oriental, Банкок, Тайланд

Наскоро обявена за най-добрата луксозна хотелска верига в света, Mandarin Oriental Bangkok впечатлява със своята комбинация от над дузина ресторанти, спа център „в собствена лига“ и чар, натрупан за повече от 150 години. „Просто вече не ги правят такива“, пише CNT. Цени от 580 евро на нощ.

Lizard Island Resort, Куинсланд, Австралия

Този курорт предлага директен достъп до Големия бариерен риф, но истинската му гордост е изследователската станция Lizard Island – едно от водещите световни съоръжения за изследване на рифове, интегрирано в луксозен курорт. Преживяването започва от 1480 евро на нощ.

Северна Америка

Colony Palm Beach, Флорида, САЩ

Хотел, който изглежда сякаш е излязъл от филм на Уес Андерсън – праховорозов, леко кичозен и напълно очарователен. Colony Palm Beach предлага „бляскава, но спокойна“ атмосфера и е един от по-достъпните избори в списъка, с цени от 447 евро на вечер.

Кацнал на кокили над разбиващите се вълни, Fogo Island Inn дава усещането, че сте на края на света. Уникален, суров и впечатляващ, този хотел предлага преживяване, което трудно може да се сравни с друго. Цените започват от 1880 евро на нощ.

Централна и Южна Америка

Turtle Inn, Пласенсия, Белиз

Собственост на Франсис Форд Копола, Turtle Inn е едновременно филмово вдъхновение и идеално място за пълноценна почивка. Описван като „част островът на Гилиган, част шикозен балийски плажен клуб“, хотелът предлага тропически лукс на цена от около 375 евро на вечер.

One&Only Mandarina, Ривиера Наярит, Мексико

Спа център на върха на дърветата, гледки към Тихия океан и джунгла, която ви обгръща отвсякъде – One&Only Mandarina е дефиницията за екзотичен лукс. „Нежният шум на океана подтиква към дълбока релаксация“, пише CNT. Една нощ тук струва… цяло състояние.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN