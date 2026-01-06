Какво представлява той?

Нов знак за качество ще отличава хотелите с добра репутация според техните гости, съобщават от HotScore Analytics – изследователското подразделение на Хотелския форум, което следи и измерва онлайн репутацията на хотелите в България.

Знакът „V – Verified by Guests“ ще насочва туроператори, организатори на събития и туристи към хотелите, които предоставят качествена услуга и високо ниво на удовлетвореност на гостите си. Гаранция за обективност и безпристрастност на отличието ще бъдат математически генерираните средни оценки, на база стотици хиляди отзиви от гости на хотелите в международните платформи и сайтове за резервации, като "Букинг" (Booking.com), "Гугъл" (Google), "Трипадвайзър" (Tripadvisor) и други.

След като в продължение на четири години изчислява потребителските оценки и онлайн репутацията на хотелите в България, през тази година екипът на HotScore Analytics задълбочи проучванията си, за да създаде критерии, по които може да се определи какво е средното ниво на хотелската услуга в страната, както и кои са хотелите, които предлагат качество над това средно ниво, посочва организацията, съобщава БТА.

Като основа за създаването на знака за качество „V – Verified by Guests“ послужи индексът HotScore™ – математически генерирана средна оценка на всеки хотел в България, която отчита неговите оценки в международните платформи и сайтове за резервации. При изчисляването на индекса се вземат предвид също категорията на хотела, броя коментари и няколко други параметъра, които допълнително прецизират крайния резултат.

За да изчисли индексите HotScore™ за 2025 г., екип от математици и програмисти на HotScore Analytics анализира над 500 000 оценки на малко над 1200 български хотела – всички, които отговарят на условията да имат категоризация от три и повече звезди и 20 и повече стаи (за да бъдат изключени къщите за гости и ваканционните апартаменти).

Резултатите показват, че през 2025 г. средноаритметичната оценка на индексите HotScore на всички хотели в България е 70,05 пункта. Най-високата оценка на хотел е 88,289 пункта, а най-ниската – 34,90.

Над средната оценка бяха определени четири нива на потребителска удовлетвореност и съответно четири категории на знака „V – Verified by Guests“:

V – при оценка над 70,05 пункта: добро качество, гостите са доволни от хотела.

VV – при оценка над 72,00 пункта: високо качество, гостите харесват хотела.

VVV – при оценка над 76,00 пункта: много високо качество, гостите препоръчват хотела.

VVV+ – Отлично качество, изключително ценен от гостите хотел, който попада в рейтинга TOP 100 Best Hotels in Bulgaria.

С цел да ориентира и международните туристи у нас, знакът „V – Verified by Guests“ ще се изписва на английски. Той ще бъде оформен като физически и дигитален стикер, който хотелите ще могат да поставят в сайта си, в лобито, в онлайн каналите в социалните мрежи и други.

