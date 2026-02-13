Учени използваха лазери, за да видят какво има в бурканите, оставени от Дарвин

Ето какво откриха те

Учени са използвали лазери върху бурканите с консервирани образци на Чарлз Дарвин, за да научат ключови подробности за бъдещето

Изследователи са анализирали консервираните буркани с образци, които Чарлз Дарвин е взел по време на пътуването си до Галапагоските острови, след като 200 години са останали недокоснати.

В Лондонския музей по естествена история (NHM) изследването е използвало лазери, за да разбере повече за пробите, които е взел по време на пътуването си.

Дарвин е известен с това, че е измислил своята теория за естествения подбор и процеса на еволюция чрез информацията, която е научил на Галапагоските острови, като е наблюдавал и събирал проби от различни живи същества, като риби и влечуги, пише Unilad.

Никой обаче никога не е знаел с какво са били консервирани, тъй като за да се тества течността, бурканите е трябвало да бъдат отворени, което е компрометирало целостта на процеса на консервиране. Д-р Сара Моска от Централния лазерен център на STFC каза: „Досега разбирането какво представлява течността за консервиране във всеки буркан означаваше отварянето им, което води до зпаряване, замърсяване и излагане на екологични щети.

Вместо това учените са решили да използват различен подход, като използват множество лазери, за да сканират течността вътре в бурканите, без да ги отварят.

„Анализът на условията за съхранение на ценни екземпляри и разбирането на течността, в която се съхраняват, може да има огромни последици за това как се грижим за колекциите и ги съхраняваме за бъдещи изследвания за години напред“, разкри изследователят от NHM Рен Монтгомъри.

Установено е, че 46-те екземпляра са използвали различни течности в зависимост от вида.

Бозайниците и влечугите са фиксирани във формалин и съхранявани в етанол, като 80% от течните проби са правилно идентифицирани от екипа благодарение на техния подход.

Установено е, че безгръбначните са били съхранявани във формалдехид или буфериран формалдехид, понякога с малко глицерол или феноксетол, за да се помогне за целостта на тъканната проба (медузи и други меки неща).

Интересното е, че те са открили, че смесите варираха в зависимост от това, което беше популярно по време на разтърсването.

„С течение стана ясно,че има значителна хетерогенност в колекциите, като смеси от етанол, метанол, глицерол и формалдехид, често срещани в неизвестни пропорции, допълнително променени от потенциално изпаряване и замърсяване с течение на времето“, обясниха Монтгомъри, Моска и техните колеги.

По същество лазерите измерваха „възбудата“ в молекулярната структура на материала чрез светлината, която се излъчва отново от молекулите, подобно на светлина, отразена от огледало.

Тази светлина предоставя отпечатък на неговия състав.

Благодарение на лазерите, които правеха две Раманови измервания при източника и едно далеч, те можеха да видят всичко необходимо, без бурканите да закриват гледката.

