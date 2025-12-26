Експерт разкрива „истината“ зад „подземен град“, открит под египетските пирамиди

Ето какво казват учените

Египетските пирамиди привличат хиляди туристи всеки ден, докато светът се възхищава на архитектурното великолепие на структурите, построени преди около 4500 години, между 2700 и 1500 г. пр.н.е.

Те обаче са обект и на някои интензивни конспиративни теории - от измама до участие на извънземни.

Мистерията се задълбочи, когато италиански изследователи твърдят, че са открили „огромен подземен град“ от гигантски вертикални шахти на около 4000 фута под повърхността на пирамидите в Гиза, със „спирални стълбища“ и платформа, състояща се от две огромни камери с низходящи канали от тях.

Ако е вярно, тайният „град“ би бил 10 пъти по-голям от самите пирамиди.

След това, по време на брифинг, учените заявиха, че водна система се намира на около 600 метра под пирамидата на Хефрен, която свързва трите пирамиди от комплекса в Гиза, с още подземни пътеки, потопяващи се в Земята, пише Unilad.

Въпреки че някои експерти отхвърлят сензационното откритие като „невярно“ и „преувеличено“ и все още нерецензирано от независими изследователи, екипът казва, че ще използва радарни импулси, за да създаде изображения с висока резолюция, за да докаже теорията си.

Екипът обясни, че изпраща радарни сигнали от два спътника, разположени на около 420 мили над Земята, за да анализира как сигналите се отразяват обратно в звукови вълни, за да „виждат“ през твърдия камък.

Те също така предполагат, че пирамидата може да е дом на „неоткрити тайни, по-специално легендарната Зала на записите“.

Залата на записите е концепция, свързана с древноегипетска легенда, където скрити камери под гигантски структури, включително Великата пирамида или Сфинкса, съдържат съкровищница от информация и знания за древната цивилизация.

Професор Лорънс Кониърс, експерт по радар в Университета в Денвър, чиято работа е фокусирана върху археологията, каза пред новинарската агенция, че технологията е ограничена и не би могла да стигне толкова далеч под повърхността.

Той каза, че предположението за огромен подземен град би било „огромно преувеличение“.

Той обаче каза, че малки структури като шахти и камери все пак биха могли да съществуват, може би преди построяването на пирамидите, като се има предвид, че мястото е било „специално за древните хора“.

Трите пирамиди, Хуфу, Хафре и Манкауре, се намират на западния бряг на река Нил в Северен Египет, като екипът предполага, че вертикалните шахти под Хафре са с диаметър около 33 до 39 фута, на 2130 фута - вероятно поддържайки пирамидата на върха.

Корадо Маланга от Университета в Пиза каза: „Направихме изчисления и видяхме, че пирамидата на Хафре е изключително тежка и за да я държи, се нуждае от солидна основа. В противен случай ще потъне.“

Никол Чиколо, говорител на проекта, също каза, че цилиндричните структури може да са били „точки за достъп до тази подземна система“.

