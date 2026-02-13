От малък италиански град до световния пазар: Каква е историята на Ferrero?

Това е една от най-големите компании за сладкарски изделия в света

Компанията Ferrero започва своето пътешествие в малкото градче Алба в италианския регион Пиемонт през 1946 г. Днес Ferrero Group е сред водещите световни производители на сладки храни, с повече от 35 популярни марки, продавани в над 170 държави. Сред тях са емблематичните Nutella, Kinder, Tic Tac и Ferrero Rocher. Повече от 50 000 служители ежедневно създават сладкарските изделия за цял свят.

Снимка: Getty Images

Историята на Ferrero започва с малка сладкарница в Алба, управлявана от братята Пиетро и Джовани Фереро. Пиетро е двигателят на иновациите и експериментите с вкусове и текстури, а брат му Джовани проявява търговска проницателност, изграждайки мрежа за продажби в цяла Италия. Тези усилия създават основата, върху която Микеле Фереро развива компанията, която познаваме днес, пишат в официалният сайт на компанията.

От скромни местни начала Ferrero постепенно се превръща в международен лидер. Първата чуждестранна фабрика е открита в Германия през 1956 г., следвана от завод във Франция, а по-късно компанията разширява присъствието си в Европа, Северна и Южна Америка, Африка, Австралия и Югоизточна Азия. Със запазена семейна собственост, Ferrero продължава да расте, интегрирайки нови марки като Thorntons, Fannie May, Butterfinger, Eat Natural и Wells Enterprises.

Алба остава сърцето на компанията – живописен град, известен със своите лешници, вино и белия трюфел. След създаването на компанията, Пиетро и Джовани Фереро започват да експериментират с различни продукти и вкусове. Именно там се ражда и историята на известният течен шоколад Nutella. След Втората световна война, когато шоколадът е скъп, семейството създава рецепта с по-малко какао и повече лешници, наречена „Супер крема“. Двадесет години по-късно синът на Пиетро разработва формулата до Nutella, която дебютира през 1964 г.

През последните години Ferrero се разширява чрез редица стратегически придобивания. Сред тях са марките WK Kellogg Co (2025) и Power Crunch (2024) в Северна Америка, Fresystem и Medin в Европа (2023), FULFIL Nutrition и Wells Enterprises (2022), както и Eat Natural и известни американски бисквити и шоколадови марки като Butterfinger и Fannie May (2019–2018). От създаването на Nutella (1964) до Kinder (1968), Tic Tac (1969) и Ferrero Rocher (1982), компанията се е утвърдила като един от лидерите в производството на сладки изделия.

