Свят Конкурент на OpenAI вече се оценява на 380 млрд. долара

Конкурент на OpenAI вече се оценява на 380 млрд. долара

Свят

bTV Бизнес екип

Кръгът на финансиране е сред най-големите частни сделки за набиране на капитал в историята

Компанията за изкуствен интелект Anthropic обяви, че е набрала 30 милиарда долара в последния си кръг на финансиране, което оценява конкурента на OpenAI на 380 милиарда долара, подчертавайки изключително бързия темп на инвестиции в сектора на AI.

Кръгът на финансиране, воден от суверенния фонд на Сингапур GIC и хедж фонда Coatue Management, е сред най-големите частни сделки за набиране на капитал в историята. Това се случва само пет месеца след предишния кръг на Anthropic, когато компанията бе оценена на 183 милиарда долара, което означава, че стойността й се е повече от удвоила от септември.

Основана през 2021 г. от Дарио и Даниела Амодеи, и двамата бивши ръководители в OpenAI, Anthropic си спечели място на алтернатива, насочена към безопасността в надпреварата при развиването на AI .

„Anthropic е ясният лидер в категорията корпоративен изкуствен интелект,“ заяви Чу Йонг Чийн, главен инвестиционен директор по частни инвестиции в GIC. 

