Пуснаха монети, отбелязващи наследството на Елизабет II, Чарлз Дарвин и Гран При на Великобритания

Кралският монетен двор на Обединеното кралство представи петте си дизайна за новогодишния комплект възпоменателни монети, който почита значими кралски, научни и спортни годишнини.

Тази година Монетният двор отбелязва важни събития, сред които 200-годишнината на HMS Beagle, известния кораб на Чарлз Дарвин, плаващ към Галапагоските острови; 100-годишнината на покойната Елизабет II, най-дълго управлявалият монарх на Великобритания; и 100-годишнината на Гран При на Великобритания, което остава едно от най-известните състезания в календара на Формула 1, пише Smithsonianmag.

Новите монети, които от другата страна изобразяват портрет на Чарлз III, няма да влязат в общо обращение, но ще бъдат достъпни за закупуване.

През последните години други възпоменателни монети отбелязаха 100 години от смъртта на Александър Греъм Бел (2022 г.), 100 години от първия роман на Агата Кристи (2020 г.), 200 години от „Франкенщайн“ на Мери Шели (2018 г.) и 400 години от смъртта на Уилям Шекспир (2016 г.).

Елизабет II

Монетата от 5 паунда в чест на 100-годишнината от рождението на покойната Елизабет II, най-дълго управлявалата кралска особа на Великобритания, е изработена от рециклирано злато от Кралския монетен двор.

„Независимо дали сте ентусиаст на кралското семейство, фен на моторните състезания или сте запален по опазването на природата, в тази колекция има по нещо за всеки“, казва в изявление Ребека Морган, директор на възпоменателните монети в Кралския монетен двор. „Монетите имат уникалната способност да отбелязват разнообразни теми, които резонират в различни общности и интереси, създавайки трайни напомняния за моментите и институциите, които оформят нашето общо наследство.“

Централният елемент на колекцията от 2026 г. е Елизабет, чийто 100-годишен рожден ден – 21 април 2026 г. – се отбелязва с първата монета от 5 паунда за годината. Родена през 1926 г., кралицата царува над Обединеното кралство повече от 70 години, а портретът ѝ се появява на пет монети, които са в обращение в Обединеното кралство през живота ѝ.

Монетите на Елизабет винаги я изобразяват обърната надясно „като част от традиция, която продължава повече от 300 години“, според Кралския музей на монетния двор. „Всеки крал или кралица е обърнат в обратната посока на предишния. Бащата на Нейно Величество, Джордж VI, е обърнат наляво на своите монети.“

Новият дизайн не включва портрет; Вместо това, тя изобразява монограмния шифър на покойния крал, короната на Свети Едуард, 100 мъниста и листа, наподобяващи ковано желязото на вратата на параклиса „Свети Георги“, където тя е погребана след смъртта си през 2022 г. „Exaltabitur In Gloria“, което се превежда като „Тя ще бъде възвеличена в слава“, е изписано на монетата срещу името ѝ.

HMS Beagle отплава за първи път преди 200 години през май, завършвайки геодезическо пътешествие до Патагония и Огнена земя под ръководството на капитан Прингъл Стоукс и флагман Робърт Фицрой. Но корабът остава най-известен с второто си пътуване, което включва спирка на островите Галапагос. Дивата природа на островите е силно повлияла на натуралиста по време на пътуването, 22-годишния Чарлз Дарвин, който ще стане известен с приноса си към теорията на еволюцията. Монетата от 2 паунда на Кралския монетен двор изобразява кораба с надпис „Пътуването на Бийгъл“.

Другата монета от 2 паунда от комплекта също отбелязва двестагодишнина: 200 години от основаването на Лондонското зоологическо дружество, международна благотворителна организация за опазване на природата, която подкрепя дивата природа в повече от 70 страни. Трите животни, изобразени на монетата – суматранският тигър, гълъбът Сокоро и охлювът Партула – са избрани като видове, които най-добре представят усилията на дружеството за изследвания и защита. Надпис по ръба на монетата гласи: „Възстановяваме дивата природа заедно“.

Последните две монети, и двете от 50 пенса, почитат 50-годишнината на King's Trust, обществена благотворителна организация, която подкрепя младите хора в образованието и работната сила, и 100-годишнината от Гран При на Великобритания, което се провежда ежегодно на известната писта Силвърстоун.

