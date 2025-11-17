75 % от учителите в Европа търсят обучение по AI

България показва положително развитие по отношение на обучението по изкуствен интелект

Изкуственият интелект (AI) става все по-важен елемент в образованието в Европа. Изследването „Future of Education Report“ проследява как учители, ученици и родители възприемат технологиите и как се подготвят училищата за внедряването на AI. Проучването обхваща около 5 859 родители и техните деца на възраст между 10 и 16 години, както и около 300 учители от шест европейски държави – Австрия, Германия, Испания, Франция, Италия и Обединеното кралство.

Резултатите показват, че голяма част от учителите в тези държави не са преминали обучение по изкуствен интелект. Общият дял на необучените достига 75 %, като разликите между страните са значителни: в Германия около 38 % от учителите са получили обучение по AI, докато в Австрия този дял е 12 %, а в Обединеното кралство над 70 % от преподавателите заявяват, че не са имали подходящо обучение. Учениците усещат липсата на подготовка, като повече от половината смятат, че училищата не ги подготвят достатъчно за бъдещето, а родителите посочват необходимостта от нови подходи в преподаването, които отразяват технологичното развитие.

В България в това отношение се наблюдава положителна тенденция. Данни от Приложна академия за образование „Синдео“ показват, че през последната година над 8 500 учители са участвали в обучения по изкуствен интелект (AI), провеждани както онлайн, така и присъствено. Академията предлага и безплатно онлайн обучение „Приложение на изкуствения интелект в образованието“, което включва практически примери и готови инструменти за използване на AI в учебния процес.

„България показва положително развитие по отношение на обучението по изкуствен интелект. С навлизането му редица организации успяха да създадат обучение и да предоставят възможност за обучение. Само при нас тази година са обучени над 8500 учители по различни теми, свързани с използване на AI в образованието. В нашите обучения учителите научават как да използват AI за адаптиране на учебните материали към различните нива на учениците, за анализ на резултатите им и за създаване на интерактивни упражнения, които развиват критично мислене и креативност. Целта е знанията за изкуствения интелект да се приложат веднага в класната стая и да подкрепят преподаването“, отбелязват от Приложна академия за образование „Синдео“.

Сравнявайки ситуацията в България с тенденциите в Европа, става ясно, че страната ни предлага добри възможности за обучение на учителите в областта на изкуствения интелект (AI). Активното участие на преподавателите в обученията показва интерес към новите технологии и създава условия за подготовка на учениците за бъдещите професии и технологични предизвикателства, коментират още от „Синдео“.

