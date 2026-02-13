Знаменитостите, които притежават най-скъпите часовници в света

Ето кои известни личности ги имат в колекциите си

В света на богатите времето не е просто ресурс, а крайна форма на реализация. Докато за повечето хора часовникът е аксесоар или инструмент, за елита на Холивуд и професионалния спорт той е ликвиден актив, символ на статус и шедьовър на микро инженерството.

Знаменитостите имат доста ценни бижута, като не пестят средства, за да ги имат. Ето кои известни личности имат в колекциите си най-скъпите часовници в света в момента:

8. Риана - ”Jacob & Co Flying Tourbillon”

Този часовник е модифициран, за да се използва и като колие - чокър. За първи път 37-годишната барбадоска певица, бизнесдама и актриса се появява с него през юни 2003 г., по време на модно ревю на марката “Louis Vuitton” в Париж. Той разполага с 47-милиметров корпус от бяло злато, който е невидимо инкрустиран с 352 бели диаманта с багетна шлифовка (29.57 карата), и с допълнителни 338 диаманта с брилянтна шлифовка по механизма. Част е от съвместен проект на Риана и Джейкъб Арабо, който е основател на фирмата “Jacob & Co.”. Стойността му се изчислява до $670 000.

Създаден е в тясно сътрудничество с дизайнерския екип на “Ferrari” и включва множество елементи, вдъхновени от автомобилите на марката. “Richard Mille RM 43-01” е силно лимитиран, като се предлага в две версии - по 75 от всяка. Един от тях е собственост на пилота от Формула 1 Люис Хамилтън. Размерите му са: 42.9 мм (ширина) x 51.2 мм (дължина) x 17.1 мм (дебелина). Разполага със скеле тонизиран циферблат, с логото на “Ferrari Prancing Horse”, интегрирано в механизма. Елементи като бутоните на хронографа и формата на безела са вдъхновени от модели на “Ferrari” като “SF90 Stradalе” и “Daytona SP3”. Цената му е $1.5 млн.

Лидерът на Португалия Кристиано Роналдо е притежател на “Jacob & Co. Bugatti Tourbillon”, който включва детайлна миниатюрна работеща реплика на двигателя “W16” на марката “Bugatti”. Има няколко версии на този модел, включително уникална такава с оранжев сапфирен кристал. В корпуса му има и 18-каратово розово злато и титан. Аксесоарът на футболиста на Ал-Насър носи и неговите инициали, както и диаманти за около $1 млн. Смята се, че целият часовник е $1.5 млн.

5. Том Брейди - ”Jacob & Co Billionaire Mini Ashoka”

Легендата на Ню Инглънд Пейтриътс и Тампа Бей Бъканиърс привлече погледите със страхотен ”Jacob & Co Billionaire Mini Ashoka”, с който се появи по време на Супербоул през 2025 г. Том Брейди показа, че има вкус и сложи на ръката си бижу, което е изключително рядко. В него са съчетани патентовани диаманти с кройка “Ashoka”, допълнени от 62 фасети и уникален, сияен блясък, който визуално увеличава размера на камъка. Корпусът и гривната му са изработени от 18-каратово бяло злато, за да осигурят сигурна основа за инкрустацията. Часовникът съдържа висококачествен, ръчно навиващ се турбийон механизъм. Всичко това има етикет, на който пише $3 млн.

Излиза на пазара през 2019 г. в силно ограничена серия от само 30 броя в световен мащаб. Дизайнът на “RM 52-05” е вдъхновен от мечтата на Фарел Уилямс за Марс и вселената. Циферблатът изобразява поглед на астронавт от червената планета към Земята, отразяваща се в шлема му. Основната платина и мостовете на механизма са от Клас 5 титан, боядисани в синьо-зелен цвят, за да имитират космическото пространство. Дизайнерите добавят към него и Brown Cermet (б.а. - смес от цирконий и алуминий с керамичен компонент). Интересното е, че този материал се използва в аерокосмическата индустрия, тъй като е популярен със своята лекота и устойчивост от надраскване. За него американският певец, рапър и автор на песни дава $3 млн.

Talisman Dragon”

Фирмата посвещава един от най-редките си модели “RM 57-03 Dragon” на звездата от филмовата индустрия и специалист по бойни изкуства Джеки Чан. Този аксесоар съдържа 18-каратово розово и жълто злато. Скулптурата е гравирана и инкрустирана с рубини и други скъпоценни камъни, а драконът се увива около турбийон механизма. Названието “Talisman" в името му подсказва, че фигурката е направена, за да носи късмет на своя притежател, който харчи за него $5 млн.

2. Дрейк - “Сustom Richard Mille RM 56-01”

Канадският актьор и музикант Дрейк държи сред своите скъпоценности часовник “Сustom Richard Mille RM 56-01”. Това, което отличава това бижу е уникалният зелен оттенък на сапфирения корпус. Този цвят е постигнат чрез специален процес на анодизация или оцветяване на самия материал по време на производството. Този вид съдържа сложен механизъм с ръчно навиване и турбийон (RM 56-01), който е окачен чрез система от стоманени кабели и шайби, създавайки уникален "висящ" ефект. Сметката в банката на автора на албума “Thank Me Later” олеква с $5.5 млн., за да може той да се сдобие с него.

Върхът в тази класация е за великолепното бижу на Флойд Мейуедър - ”Jacob & Co Billionaire”. Часовникът е декориран с над 260 карата диаманта с кройка "изумруд", включително отделни камъни, тежащи до 3 карата всеки. Всеки диамант е сертифициран и с най-високо качество. Камъните са поставят ръчно в 18-каратово бяло злато. В света са познати само няколко такива модела, като един от тях през 2018 г. е продаден от японския търговец Тадаши Фукушима на световния шампион в 5 дивизии при професионалистите. Флойд Мейуедър го взема срещу $18 млн.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN