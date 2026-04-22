Uber придобива дял във френски стартъп за таксита на водород

Американският гигант в областта на превоза на пътници навлиза на таксиметровите пазари по целия свят

Uber обяви, че ще придобие дял във френска компания за водородни таксита с цел да включи 2000 автомобила в платформата си за резервации за бизнес клиенти в рамките на пет години.

„Това е първият път, когато Uber инвестира във френска компания“, се посочва в изявление, без да се разкрива размерът на инвестицията в HysetCo, която ще бъде осъществена чрез заем, конвертируем в акции.

Американският гигант в областта на превоза на пътници навлиза на таксиметровите пазари по целия свят, конкурирайки се утвърдените участници с автопаркове от превозни средства на чиста енергия или роботизирани таксита, способни на автономно управление, предаде АФП.

Около 5000 таксита, обслужващи Париж и околностите, вече са регистрирани на платформата на Uber, докато HysetCo разполага с около 800 превозни средства, които отдава под наем на бизнес клиенти, а разполага и със собствена мрежа за зареждане с водород.

„Това партньорство с Uber изпраща силен сигнал, че водородната мобилност е готова за широкомащабно внедряване“, заяви президентът на HysetCo Лоик Воазен, цитиран от БГНЕС.

Директорът на Uber за Франция Лорелин Серейс каза, че „с водородните превозни средства ние допълваме арсенала си от превозни средства за пътувания с нулеви емисии за таксита и правим нова крачка в прехода ни към чиста мобилност“.

