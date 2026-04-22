×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1767 BGN
Петрол
98.5 $/барел
Bitcoin
$77,494.2
Последвайте ни
1 USD
1.1767 BGN
Петрол
98.5 $/барел
Bitcoin
$77,494.2
Гърция с нови изисквания за аптечките в колите: Какво е изотермичното одеяло и колко струва?

Гърция с нови изисквания за аптечките в колите: Какво е изотермичното одеяло и колко струва?

Свят

bTV Бизнес екип

Според новите правила всяка аптечка трябва да съдържа общо 16 задължителни артикула

Ако планирате пътуване до Гърция с автомобил, има ново изискване, което не бива да подценявате. Страната въвежда промени в задължителното оборудване на автомобилните аптечки, които важат не само за местните шофьори, но и за всички туристи.

Според новите правила всяка аптечка трябва да съдържа общо 16 задължителни артикула. Сред тях е и т.нар. изотермичното спасително одеяло, което отдавна е част от екипировката при планинарство, къмпинг и спешна помощ, но вече става задължително и за шофьорите.

Какво представлява изотермичното одеяло?

Изотермичното спасително одеяло (познато и като „space blanket“) е изключително леко, водо- и ветроустойчиво фолио, обикновено изработено от PET материал. То е създадено, за да предпазва човешкото тяло както от силен студ, така и от прегряване.

Одеялото задържа над 90% от телесната топлина. Има две страни – сребриста и златиста, като всяка от тях има различна функция. При студ сребристата страна се поставя към тялото, за да отразява топлината обратно. При силна жега се използва обратното – сребристата страна навън, за да отблъсква слънчевите лъчи.

Колко струва изотермичното одеяло?

Изотермичното одеяло е сравнително евтино предвид полезната функция, която изпълнява. Цените в големите онлайн платформи у нас варират, но обикновено са между около 2 и 8 евро за стандартен размер (приблизително 210 × 160 см).

Това го прави лесно достъпно, а добавянето му към оборудването на автомобила не изисква сериозен разход.

Какво още изискват новите правила в Гърция?

Освен изотермичното одеяло, аптечката трябва да съдържа и стандартни материали за първа помощ – стерилни ръкавици, бинтове, марли, дезинфектанти и други. Важно е комплектът да бъде пълен и всички материали да са в срок на годност.

От властите препоръчват аптечката да се проверява редовно и да се подменя най-късно на всеки две години.

Новите изисквания ще се прилагат за всички автомобили по пътищата на страната, включително тези с чуждестранна регистрация. Това означава, че туристите също попадат под обхвата на правилата.

При установени липси се предвиждат глоби, като санкцията е около 30 евро. Контролът ще се извършва от пътната полиция.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата