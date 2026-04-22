Гърция с нови изисквания за аптечките в колите: Какво е изотермичното одеяло и колко струва?

Ако планирате пътуване до Гърция с автомобил, има ново изискване, което не бива да подценявате. Страната въвежда промени в задължителното оборудване на автомобилните аптечки, които важат не само за местните шофьори, но и за всички туристи.

Според новите правила всяка аптечка трябва да съдържа общо 16 задължителни артикула. Сред тях е и т.нар. изотермичното спасително одеяло, което отдавна е част от екипировката при планинарство, къмпинг и спешна помощ, но вече става задължително и за шофьорите.

Какво представлява изотермичното одеяло?

Изотермичното спасително одеяло (познато и като „space blanket“) е изключително леко, водо- и ветроустойчиво фолио, обикновено изработено от PET материал. То е създадено, за да предпазва човешкото тяло както от силен студ, така и от прегряване.

Одеялото задържа над 90% от телесната топлина. Има две страни – сребриста и златиста, като всяка от тях има различна функция. При студ сребристата страна се поставя към тялото, за да отразява топлината обратно. При силна жега се използва обратното – сребристата страна навън, за да отблъсква слънчевите лъчи.

Колко струва изотермичното одеяло?

Изотермичното одеяло е сравнително евтино предвид полезната функция, която изпълнява. Цените в големите онлайн платформи у нас варират, но обикновено са между около 2 и 8 евро за стандартен размер (приблизително 210 × 160 см).

Това го прави лесно достъпно, а добавянето му към оборудването на автомобила не изисква сериозен разход.

Какво още изискват новите правила в Гърция?

Освен изотермичното одеяло, аптечката трябва да съдържа и стандартни материали за първа помощ – стерилни ръкавици, бинтове, марли, дезинфектанти и други. Важно е комплектът да бъде пълен и всички материали да са в срок на годност.

От властите препоръчват аптечката да се проверява редовно и да се подменя най-късно на всеки две години.

Новите изисквания ще се прилагат за всички автомобили по пътищата на страната, включително тези с чуждестранна регистрация. Това означава, че туристите също попадат под обхвата на правилата.

При установени липси се предвиждат глоби, като санкцията е около 30 евро. Контролът ще се извършва от пътната полиция.

Целта на новите изисквания е да се повиши безопасността на пътя и да се осигури по-добра реакция при инциденти.

