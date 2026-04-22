Защо българските онлайн търговци губят клиенти в последната секунда?

Какво е бъдещето на плащанията?

В динамичния свят на финтех технологиите границата между „просто покупка“ и „потребителско изживяване“ окончателно се разми. Според Джакомо Остин, SVP, Product Compliance & Support and General Manager Paysafe Bulgaria, ключът към лоялността на клиентите днес се крие в една концепция: колкото по-незабележимо е едно плащане, толкова по-успешно е то.

В интервю за bTV Бизнес новините той споделя наблюденията си за българския пазар, ролята на изкуствения интелект и защо 2026 година е времето на „невидимите“ трансакции.

Плащането като емоция, а не процес

Според Джакомо моментът, в който плащанията започнаха да влияят директно върху щастието на клиентите, е когато те спряха да бъдат отделен технически етап.

„Мисля, че промяната настъпи, когато плащанията спряха да бъдат просто процес и се превърнаха в цялостно изживяване. За потребителя това е единен път и този път трябва да бъде безпроблемен,“ обяснява той. „Когато има проблем, защото е бавно или сложно, това не хвърля петно само върху платежната услуга, а върху целия бранд. Интуитивното, гладко и почти невидимо плащане е това, което гарантира успеха.“

Остин подчертава, че съвършеният продукт е този, който клиентът дори не забелязва. „Забелязва го и го запомня само когато нещо не работи добре.“

Българският казус: Оптимизъм и изоставени колички

Данните от проучването на Paysafe, Inside the Wallet, разкриват любопитни тенденции за българския пазар. Въпреки че доходите у нас остават под средните за ЕС, 88% от българите очакват те да растат. Този оптимизъм се прелива и в потребителското поведение – хората харчат повече не само за битови нужди, но и за развлечения и пътувания.

Въпреки това, търговците често губят клиенти в последната секунда.

Над 50% от българите са изоставяли онлайн количката си, само защото предпочитаният от тях метод за плащане не е бил наличен.

Сигурността остава приоритет №1 за 55% от анкетираните у нас – процент, който е над средния за света.

„Наличието на множество методи вече не е конкурентно предимство. То е базово очакване. Ако търговецът не предложи правилния метод в правилния момент, той губи клиента,“ категоричен е Остин.

Ролята на AI

Изкуственият интелект вече не е екзотика, а гръбнакът на услугите в Paysafe. Компанията използва AI асистенти, които обслужват близо 100 000 разговора месечно, но истинската му сила е в „невидимата“ работа.

AI анализира навиците за харчене и предлага начини за оптимизиране на разходите – от поддръжка на колата до инвестиции.

AI е и помощник в сигурността. Вместо статичен мониторинг, Paysafe залага на машинно обучение. „AI разпознава както престъпните схеми, така и вашите

