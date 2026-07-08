Този сладолед струва колкото кола: Цената стига над 6600 долара

Защо е толкова скъпо?

Представете си сладолед, който струва повече от луксозна почивка или кола. Не става дума за златна украса или екзотична опаковка, а за истински десерт, направен от едни от най-редките и скъпи съставки в света.

Уебсайтът на Cellato, ултралуксозна японска марка сладолед, твърди, че техният джелато е толкова изключителен, че може да „зарадва дори клетките ви“. Макар това да звучи като смело обещание, едно е сигурно – този десерт определено не е приятел на портфейла.

Снимка: Cellato

Сладоледът успя да влезе и в Книгата на рекордите на Гинес, които потвърдиха, че Cellato е създала най-скъпия сладолед в света. Десертът, наречен „Byakuya“, е направен от редки съставки като бели трюфели, внесени от Алба, Италия, сирене Пармиджано Реджано и утайки от саке – страничен продукт от производството на японската напитка.

Цената на това луксозно замразено изкушение е впечатляващите 873 400 йени (около 6 696 долара) за една порция от едва 130 мл.

Защо е толкова скъпо?

Снимка: Cellato

Съставките са това, което правят този сладолед толкова недостижимо скъп. Най-вече цената покачват трюфелите, които могат да струват почти 15 200 долара за кг. Сладоледът е облян с масло от бял трюфел, заедно със специална ръчно изработена метална лъжичка, изработена от същите материали, използвани в някои от храмовете и светилищата на Киото.

„Отне ни над 1,5 години, за да разработим, с много опити и грешки, за да постигнем правилния вкус“, каза говорител на Cellato пред Гинес. „Постигането на титла в Световния рекорд на Гинес си заслужаваше всички усилия.“

Снимка: Cellato

Разбира се, този луксозен сладолед не се яде просто като обикновен десерт, изваден директно от фризера. Cellato препоръчва първо да добавите маслото от бял трюфел и внимателно да го смесите със сладоледа, докато текстурата му стане достатъчно мека, за да може да потопите лъжица в него.

Ако десертът все още е прекалено твърд, производителят съветва да го затоплите в микровълнова фурна за 10 до 20 секунди. Въпреки това идеята да поставите сладолед за над 6600 долара в същия уред, в който обикновено загрявате храна, звучи почти като светотатство.

Това не е единственият скъп десерт на Cellato. Те имат и друг сладолед, наречен „Звездна нощ“ , който е направен с черни трюфели, шоколад и сок от юзу. Той се продава на сравнително изгодна цена от 10 000 йени, или около 72 долара