Този сладолед струва колкото кола: Цената стига над 6600 долара

Защо е толкова скъпо?
Представете си сладолед, който струва повече от луксозна почивка или кола. Не става дума за златна украса или екзотична опаковка, а за истински десерт, направен от едни от най-редките и скъпи съставки в света.
Уебсайтът на Cellato, ултралуксозна японска марка сладолед, твърди, че техният джелато е толкова изключителен, че може да „зарадва дори клетките ви“. Макар това да звучи като смело обещание, едно е сигурно – този десерт определено не е приятел на портфейла.
Сладоледът успя да влезе и в Книгата на рекордите на Гинес, които потвърдиха, че Cellato е създала най-скъпия сладолед в света. Десертът, наречен „Byakuya“, е направен от редки съставки като бели трюфели, внесени от Алба, Италия, сирене Пармиджано Реджано и утайки от саке – страничен продукт от производството на японската напитка.
Цената на това луксозно замразено изкушение е впечатляващите 873 400 йени (около 6 696 долара) за една порция от едва 130 мл.
Защо е толкова скъпо?
Съставките са това, което правят този сладолед толкова недостижимо скъп. Най-вече цената покачват трюфелите, които могат да струват почти 15 200 долара за кг. Сладоледът е облян с масло от бял трюфел, заедно със специална ръчно изработена метална лъжичка, изработена от същите материали, използвани в някои от храмовете и светилищата на Киото.
„Отне ни над 1,5 години, за да разработим, с много опити и грешки, за да постигнем правилния вкус“, каза говорител на Cellato пред Гинес. „Постигането на титла в Световния рекорд на Гинес си заслужаваше всички усилия.“
Разбира се, този луксозен сладолед не се яде просто като обикновен десерт, изваден директно от фризера. Cellato препоръчва първо да добавите маслото от бял трюфел и внимателно да го смесите със сладоледа, докато текстурата му стане достатъчно мека, за да може да потопите лъжица в него.
Ако десертът все още е прекалено твърд, производителят съветва да го затоплите в микровълнова фурна за 10 до 20 секунди. Въпреки това идеята да поставите сладолед за над 6600 долара в същия уред, в който обикновено загрявате храна, звучи почти като светотатство.
Това не е единственият скъп десерт на Cellato. Те имат и друг сладолед, наречен „Звездна нощ“ , който е направен с черни трюфели, шоколад и сок от юзу. Той се продава на сравнително изгодна цена от 10 000 йени, или около 72 долара